Hamas „va fi dezarmat” ca parte a planului Trump, a reafirmat joi un oficial al guvernului israelian, la o zi după ce un lider al mișcării islamiste palestiniene a propus înghețarea armamentelor sale, notează „France 24” (Franța).

Israelul își menține poziția ferm. Hamas „va fi dezarmat” conform planului Trump, a reiterat joi, 11 decembrie, un oficial al guvernului israelian. Cu o zi înainte, un lider al mișcării islamiste palestiniene propusese o înghețare a armamentelor.

„Nu va exista niciun viitor pentru Hamas conform planului în 20 de puncte (al președintelui american, Donald Trump). Gruparea teroristă va fi dezarmată, iar Gaza va fi demilitarizată”, a declarat oficialul sub condiția anonimatului. El a răspuns unei întrebări a AFP cu privire la declarațiile făcute de Khaled Meshaal într-un interviu acordat miercuri canalului qatarez Al Jazeera.

Fostul numărul unu al Hamas a propus înghețarea armelor mișcării în schimbul unui armistițiu durabil în Gaza, declarând că este deschis prezenței unei forțe internaționale de menținere a păcii la granița dintre teritoriul palestinian și Israel.

„Ideea dezarmării totale este inacceptabilă pentru rezistență [Hamas]. Ceea ce se propune este o înghețare sau o stocare” a armelor „pentru a oferi garanții împotriva oricărei escaladări militare dinspre Gaza cu ocupația israeliană”, a declarat Khaled Meshaal.

„Aceasta este ideea pe care o discutăm cu mediatorii și cred că, printr-o abordare americană pragmatică (...), o astfel de viziune ar putea fi acceptată de administrația americană”, a adăugat el.

„Garanți” pentru a preveni escaladarea

În ceea ce privește problema forțelor internaționale, oficialul Hamas a declarat că „nu are nicio obiecție” față de desfășurarea de trupe „de-a lungul frontierei” pentru a „separa” Gaza de Israel. Cu toate acestea, a refuzat să le permită să opereze în interiorul teritoriului palestinian, așa cum este stipulat în acordul de încetare a focului, deoarece, potrivit lui, acest lucru „ar echivala cu o ocupație”.

Mediatorii, precum și țările arabe și islamice, a subliniat el, pot acționa ca „garanți” pentru a preveni escaladarea.

În urma presiunilor intense din partea Statelor Unite, un armistițiu a intrat în vigoare pe 10 octombrie, la puțin peste doi ani de la începerea războiului declanșat de atacul fără precedent al Hamas asupra Israelului din 7 octombrie 2023.

Prima fază prevedea returnarea ostaticilor, atât vii, cât și morți, deținuți în Gaza, în schimbul a sute de prizonieri palestinieni deținuți în Israel. În Gaza a mai rămas acum un singur cadavru al unui ostatic.

Detaliile celei de-a doua faze sunt în prezent în discuție. Această fază include dezarmarea Hamas, retragerea armatei israeliene din Fâșia Gaza și desfășurarea unei forțe internaționale în teritoriul palestinian.

Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, a declarat că speră să treacă la această a doua fază „foarte curând” și a anunțat o nouă întâlnire cu Donald Trump pe 29 decembrie.

Sursa: Rador Radio România