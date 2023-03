Coaliția guvernamentală refuză să deschidă o dezbatere în Knesset pe baza contrapropunerii făcute de președintele Isaac Herzog la proiectul de reformă judiciară al guvernului, relatează Les Echos.

Refuz cvasi-imediat și radical. Asta a trimis coaliția guvernamentală, refuzând în bloc contrapropunerea făcută miercuri seara de președintele statului, Isaac Herzog, la reforma judiciară a guvernului, care agită țara de la începutul lui decembrie.

Isaac Herzog a făcut două lucruri în paralel: a rostit un discurs foarte solemn și foarte alarmist și, în același moment, a publicat un text detaliat care, punct cu punct, prezintă o alternativă elaborată de mai mulți experți.

În esență, este vorba de stabilirea unui echilibru între puterile legislativă, executivă și judecătorească. Aceasta din urmă fiind considerată prea invazivă de actuala majoritate, care vrea să întărească puterea legislativului, care este în mâinile executivului.

Risc de "război civil"

Președintele a subliniat riscul de un "război civil", inclusiv în rândurile armatei, unde mai multe grupuri de soldați, piloți, ofițeri au făcut apel în ultimele zile la "nesupunere", și că el va face tot ce e în puterea sa pentru a evita ca "acest lucru să se întâmple". În acest caz, puterea sa este limitată. Dar el poate refuza să semneze legile, dacă reforma judiciară inițiată de guvern încheie procesul parlamentar; o opțiune extremă în sistemul politic israelian, unde, în principiu, această semnătură este pur formală.

Aceasta ar constitui o etapă suplimentară în criza actuală.Până acum, coaliția nici nu a intrerupt, nici nu a încetinit ritmul parlamentar de adoptare a reformei sale. Obiectivul guvernului este ca aceasta să se încheie înaintea vacanței parlamentare de la sfârșitul lui martie.

Președintele a precizat că proiectul lui este o bază de discuții care ar trebui să aibă loc chiar în cadrul Knessetului. "Nu am votat pentru asta" Or, la câteva minute după intervenția sa și publicarea propunerilor sale, coalția i-a opus un refuz total.

"Propunerea președimtelui țării înseamnă anularea totală a schimbărilor necesare în sistemul judiciar. Ea este unilaterală, părtinitoare și inacceptabilă", precizează comunicatul.

Ministrul securității naționale, Itamar Ben-Gvir, a declarat că "poporul a ales să reformeze sistemul judiciar. Și, cu ajutorul lui Dumnezeu, asta va trece". O afirmație ce trebuie relativizată. Pe de o parte, victoria acestei coaliții, în noiembrie, se bazează pe o diferență de 30.000 de voturi, adică 0,6% dintre votanți.

Pe de altă parte, un număr de alegători ai Likud, partidul prim-ministrului Benjamin Netanyahu, se opune la ce se petrece."Sunt îngrijorată, am votat Likud ca de obicei, dar nu am votat pentru asta. Eu am votat împotriva vieții scumpe și pentru securitate", remarcă o secretară funcționară într-un minister, sub acoperirea anonimatului. Printre deputații Likud, unii cer o pauză și un dialog cu opoziția.

Dar va trebui ca patru deputați ai coaliției să refuze să voteze reforma pentru a bloca lucrurile. Deocamdată, numai Youli Edelstein, fost președinte al Knessetului, nu a participat luni la votarea uneia din legi în primă lectură. Până atunci, joi a avut loc o nouă zi de proteste în toată țara, în special pe axele rutiere.

Sursa: RADOR