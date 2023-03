Concedierea ministrului apărării Yoav Gallant a fost un act iresponsabil, periculos și de natură a ridica întrebări serioase cu privire la starea mentală a premierului, potrivit unui editorial The Jerusalem Post.

Gallant nu a fost dat afară pentru ceva ce a făcut, ci pentru un lucru pe care l-a spus, cât și pentru că a îndrăznit să-și exprime opoziția față de continuarea lucrului în Parlament la legea care ar schimba alcătuirea comitetului care selectează și numește judecători la Curtea Supremă. E o opoziție bazată pe amenințările acute de securitate cu care se confruntă Israelul din cauza dezbinării din societate provocate de respectiva lege.

Manevra iresponsabilă a lui Netanyahu a provocat tulburări ample și mii de protestatari au ieșit în stradă în toată țara, rămânând acolo, în premieră, și peste noapte. Autostrada Ayalon a rămas blocată de duminică noapte până luni dimineața.

Grevă generală

Arnon Bar-David, șeful Federației Sindicale Histadrut, a anunțat luni o grevă de amploare în semn de opoziție față de reforma judiciară propusă de guvern. Federației i s-au alăturat rapid sindicatele din sănătate, universități, administrații locale și câteva mari companii, inclusiv cel puțin două mari lanțuri de centre comerciale.

Semnificativ este că, la numai câteva minute după declarația lui Bar David, Autoritatea Aeroporturilor din Israel a sistat decolările de pe Aeroportul Ben-Gurion, blocând practic întreg traficul aerian civil.

La conferința sa de presă, Bar-David a spus: "Fac apel la primul ministru: oprește legea înainte de a fi prea târziu".

"Am construit această țară împreună, am luptat cu pandemia împreună, am luptat alături de voi pentru a salva Statul Israel. Și pentru ce? Avem misiunea de a opri acest val de legislație. Vom învinge și vom opri acest val. Și-i vom reda Statului Israel sănătatea mentală", a declarat el.

"E imposibil să dezbini mai mult de atât această națiune", a declarat Bar-David.

"Trebuie să ne recăpătăm sănătatea mentală [...] Vedem, dar nu ne vine a crede, unde am ajuns. Încotro ducem iubitul nostru Stat Israel? Înspre prăpastie? Așadar, înainte să cădem în prăpastie, astăzi, toți ne vom opri din cădere!"

În ultimele câteva luni acțiunile lui Netanyahu au fost nesăbuite, iar el a demonstrat o nepăsare deplină pentru siguranța și securitatea țării lui.

A venit cu o inițiativă legislativă controversată care a dezbinat națiunea și a continuat s-o promoveze în pofida avertismentelor venite de pretutindeni - de la comandanții lui militari, de la experții lui economici, de la șefii statelor aliate, de la membrii propriului său cabinet.

Dar Netanyahu i-a ignorat pe toți și a insistat în continuare, creând situația care a dus la paralizarea țării. E în regulă să fii în dezacord și să te cerți pe tema schimbărilor necesare și a legiferării lor, dar modul în care s-a procedat aici a fost pur și simplu greșit.

Aceasta e lecția care ar trebui să fie însușită de pe urma celor întâmplate în Israel în ultimele trei luni.

Protestatarii au demonstrat că unui conducător - indiferent cât de puternic e - nu-i poate ieși ce-și dorește să facă atunci când respectiva dorință se izbește de rezistența îndârjită a populației. Până și ministrul justiției Yariv Levin pare să fi înțeles că a mers prea departe, dat fiind că a anunțat luni că va accepta o decizie a premierului de a suspenda adoptarea legii, dacă aceasta va fi decizia lui Netanyahu.

Ar fi greu de exagerat daunele suferite de Israel în aceste luni. Shekelul a fost slăbit, încrederea în sectorul tehnologic s-a redus și mulți rezerviști au încetat să se mai ofere voluntari pentru armată.

Toate acestea au fost ignorate deoarece Israelul are un premier căruia îi pasă în primul și în primul rând de propriul viitor, și mai puțin de viitorul și durabilitatea acestei țări.

El a început, în sfârșit, să se apropie de decizia corectă luni, când a anunțat o amânare a adoptării legii. Mai bine tardiv decât deloc.Și este important, fiindcă săptămâna viitoare familiile evreiești se vor reuni pentru a sărbători Paștele. Vor recita Hagaddah și vor vorbi despre cum au plecat vechii israeliți din Egipt spre Pământul Israelului în căutarea libertății.

Israelul va avea acum nevoie să chibzuiască o vreme, să se gândească cum poate depăși fractura care a schilodit această țară. Nu va fi ușor.

Sursa: RADOR