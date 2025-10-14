„Hamas a renunțat la controlul asupra Fâșiei Gaza”, a declarat o sursă pentru AFP, dar „propunerea de predare a armelor este exclusă și nu este negociabilă”, scrie „Le Nouvel Observateur” (Franța).

Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a anunțat duminică, 12 octombrie, că armata israeliană va distruge toate tunelurile Hamas din teritoriul palestinian după eliberarea ostaticilor ținuți în Fâșia Gaza.

În a treia zi de armistițiu dintre Israel și Hamas, în ajunul „Summitului de pace” pentru Gaza din Egipt, Israel Katz a subliniat într-un comunicat că aceste operațiuni vor fi efectuate în cadrul „mecanismului internațional (...) sub supravegherea Statelor Unite”.

„Cea mai mare provocare cu care se confruntă Israelul după etapa de restituire a ostaticilor va fi distrugerea tuturor tunelurilor teroriste Hamas din Gaza”, a spus el. „Am ordonat armatei să se pregătească pentru această misiune”, a adăugat Katz.

Hamas are o rețea de tuneluri sub Fâșia Gaza, folosită în special de aripa sa militară. Israelul a susținut că a distrus multe dintre acestea în peste doi ani de război, declanșat de atacul fără precedent al mișcării islamiste asupra Israelului din 7 octombrie 2023.

Conform unui acord de încetare a focului cu Israelul anunțat joi, Hamas trebuie să predea cei 48 de ostatici rămași în Gaza, vii sau morți, toți cu excepția unuia fiind răpiți în timpul acestui atac.

În schimb, Israelul trebuie să elibereze 250 de „deținuți din motive de securitate”, inclusiv mulți condamnați pentru atacuri anti-israeliene mortale, și 1.700 de palestinieni arestați de armata israeliană în Gaza din octombrie 2023. Hamas a confirmat sâmbătă că ostaticii vor fi eliberați luni.

Televiziunea egipteană a transmis sosirea negociatorilor Hamas, inclusiv a liderului lor Khalil al-Hayya, la Sharm el-Sheikh, o stațiune de pe litoralul Sinaiului, pe 8 octombrie 2025, în cadrul discuțiilor indirecte dintre mișcarea islamistă palestiniană și Israel.

Hamas nu va participa la guvernarea Fâșiei Gaza după război, a declarat duminică o sursă din cadrul mișcării, în ajunul unui summit dedicat teritoriului palestinian, care va reuni aproximativ douăzeci de lideri în Egipt în jurul lui Donald Trump.

Un armistițiu a intrat în vigoare vineri, după doi ani de război între Israel și Hamas în Fâșia Gaza, pe baza planului în 20 de puncte al președintelui american, care prevede dezarmarea Hamas și exclude orice rol al mișcării islamiste în viitoarea guvernare a teritoriului palestinian.

„Pentru Hamas, guvernarea Fâșiei Gaza este o problemă rezolvată. Hamas nu va participa deloc la faza de tranziție, ceea ce înseamnă că a renunțat la controlul asupra Fâșiei Gaza, dar rămâne un element fundamental al societății palestiniene”, a declarat pentru AFP această sursă apropiată echipei de negocieri Hamas, vorbind sub acoperirea anonimatului.

Deși conducerea Hamas a fost în trecut divizată în privința unor probleme cheie, inclusiv a viitoarei administrații a Gazei, se pare că există un consens privind refuzul dezarmării.

„Hamas este de acord cu un armistițiu pe termen lung și că armele sale nu vor fi folosite deloc în această perioadă, cu excepția cazului unui atac israelian asupra Gazei”, a declarat sursa.

„Propunerea de predare a armelor este exclusă și nu este negociabilă”, a declarat sâmbătă pentru AFP un oficial Hamas, vorbind sub acoperirea anonimatului.

De asemenea, un oficial de rang înalt din Hamas a avertizat sâmbătă împotriva unor negocieri „dificile” pe această temă. Hossam Badran, membru al biroului politic al Hamas, a declarat că este „exclus” ca mișcarea islamistă să se dezarmeze.

Hamas a menționat în mai multe rânduri o demontare treptată a arsenalului său în 2025 (oprirea producției de noi rachete, distrugerea tunelurilor care duc spre Israel etc.), dar cu condiția ca aceasta să fie însoțită de un proiect politic care să ducă la sfârșitul conflictului israeliano-palestinian.

Prima clauză a planului lui Trump prevede ca Fâșia Gaza, unde mișcarea islamistă a preluat puterea în 2007, să devină „o zonă deradicalizată și fără terorism, care nu va reprezenta o amenințare pentru vecinii săi”.

Planul prevede, de asemenea, că Hamas nu va juca niciun rol în viitoarea guvernare a Fâșiei Gaza și că infrastructura și arsenalul său militar vor fi distruse. Într-o fază de tranziție, un comitet palestinian „tehnocratic și apolitic” va fi responsabil de gestionarea serviciilor publice.

Sursa apropiată negociatorilor a declarat că echipa a cerut Egiptului, una dintre țările de mediere, să convoace o întâlnire înainte de sfârșitul săptămânii viitoare pentru a ajunge la un acord privind componența acestui comitet și a adăugat că lista de nume este „aproape gata”. „Hamas, împreună cu alte facțiuni, a propus 40 de nume. Nu există absolut niciun drept de veto asupra lor și niciunul dintre ele nu aparține Hamas”, a adăugat sursa citată.

Sursa: Rador Radio România