Artistul în vârstă de 86 de ani a apărat în repetate rânduri răspunsul Israelului la atacul Hamas din 7 octombrie 2023, scrie „Le Figaro” (Franța).

Autoritățile turce au anunțat miercuri că au interzis un concert al cântărețului francez Enrico Macias, programat vineri, 5 septembrie, la Istanbul, în urma apelurilor la proteste împotriva artistului din cauza poziției sale pro-Israel.

Guvernoratul Istanbulului a declarat într-un comunicat că a dorit să prevină orice demonstrații în marja concertului „împotriva genocidului statului terorist Israel din Gaza și a susținătorilor săi”, dar a considerat apelurile la protest legitime. Artistul în vârstă de 86 de ani a apărat în repetate rânduri răspunsul Israelului la atacul Hamas din 7 octombrie 2023.

„Întotdeauna am cântat despre pacea dintre evrei și musulmani. Tot timpul. Sunt primul evreu care i-a adus împreună pe evrei și musulmani”, a declarat el într-un interviu acordat presei franceze „Legend”, interviu difuzat pe YouTube la mijlocul lunii august. „Problema mea este că nu suport violența teroriștilor. (...) Și dacă a existat violență de partea israeliană, a fost din cauza Hamas”, a adăugat el, subliniind că nu are „nimic împotriva palestinienilor”.

Contactați de AFP miercuri seara, managerii și producătorul artistului nu au răspuns imediat. În primăvara anului 2023, Macias, originar din Constantine a declarat pentru AFP că a decis să nu se întoarcă în Algeria din cauza sprijinului său pentru Israel.

Sursa: Rador Radio România