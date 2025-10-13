„Sunt viu, dar totul în mine este mort”: Roei Shalev s-a sinucis. A făcut-o la fel ca mama sa, la o săptămână după 7 octombrie. Și pentru ea, toată durerea aceea era prea mare, relatează Corriere della Sera” (Italia).

Vineri seara, Roei a luat o canistră de benzină și și-a dat foc în mașina sa, lângă intersecția Odim. „Vă rog să nu vă supărați pe mine. Nimeni nu mă va înțelege vreodată, pentru că nu puteți face asta, și este bine așa. Vreau doar ca această suferință să se termine”, a scris tânărul cu câteva momente înainte de gestul extrem pe rețelele de socializare.

Suferința despre care vorbea este supraviețuirea amintirii prietenei sale ucise de teroriștii Hamas. În acea sâmbătă care a șocat Israelul, Roei și Mapal Adam dansau fericiți la Festivalul Nova, la granița cu Gaza. Prietena lor Hilly era și ea cu ei. Pentru a scăpa de furia milițienilor, s-au ascuns sub un camion, prefăcându-se morți. Nu a fost suficient. Gloanțele i-au atins, lovindu-l pe el în spate și pe ea în inimă. Și Hilly a murit în atac. Roei a petrecut șapte ore cu trupurile celor două fete lângă el, nemișcat, așteptând ajutor.

În aceste luni suspendate, a încercat să explice ziarelor lupta sa cu durerea, pe care a descris-o ca și cum ar fi făcut parte dintr-un vis: „Ridic bățul cu floarea-soarelui cât mai sus posibil, simțind că aș întinde mâna spre cer. Apoi, dintr-o dată, mă gândesc la Mapal și încep să plâng. Și pe măsură ce plâng mai tare, simt că Mapal își întinde mâna din ceruri”.

Cei doi tineri aveau 25 și 28 de ani și locuiau împreună de o săptămână. Roei a scris: „În șapte zile, le-am pierdut pe cele mai importante trei femei din lume: mama, iubita și cea mai bună prietenă”.

În lunile care au urmat, a încercat să se mențină pe linia de plutire, dar „amintirile și anxietatea mă consumă, iar somnul a devenit o amintire îndepărtată. Totuși, prin terapie și sprijinul neclintit al celorlalți, am găsit puterea de a-mi împărtăși povestea”.

Dar nu a fost suficient. Shiran Maor, fondatoarea și președinta SafeHeart, un ONG care oferă sprijin supraviețuitorilor atacului terorist, spune că „ieri am vorbit cu tatăl. Este o familie distrusă, un exemplu a ceea ce face războiul dincolo de bombe”. Majoritatea supraviețuitorilor sunt încă cufundați în traumă; timpul vindecării poate că abia a început: „Vor depăși totul doar atunci când aceste două țări vor trăi în pace. Fiecare sirenă, fiecare rachetă din Yemen sau Iran reaprinde frica”.

Anul trecut, cu două zile înainte de aniversarea de 7 octombrie, o altă fată de la Festivalul Nova s-a sinucis. Numele ei era Shirel Golan. „Nu este o coincidență că sinuciderile au loc aproape de această dată”, continuă Maor. În doi ani, numărul sinuciderilor din Israel a crescut; nu există cifre actualizate pentru civili, dar există pentru soldații care se întorc din Gaza: 42. Roei - povestesc - a trăit în amintirea lui Mapal. Credea că poate reuși trăind în numele ei. A numit brutăria familiei după ea.

