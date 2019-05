În 2017, președintele Klaus Iohannis a anulat o vizită în Ucraina, în contextul adoptării unei legi a educației, criticată dur de minoritățile naționale, inclusiv cea română.

Întrebată dacă ar putea avea loc o vizită la nivel înalt în viitorul apropiat, vicepremierul pentru integrare europeană a declarat că ar trebui să se întâmple acest lucru.

Ivanna Klympusch-Tsintsadze susține că legea respectivă nu a fost prea bine înțeleasă și nici nu a existat o informare imediată, astfel că s-a ajuns la anularea vizitei. ”De atunci am avut un dialog foarte constructiv cu România, apreciat – presupun - de ambele părți, am clarificat ce au dorit legislatorii cu această lege, avem amendat-o - potrivit recomandărilor Comisiei de la V, instituție căreia noi ne-am adresat și am promis că vom respecta recomandările ei – amânând intrarea în vigoare până în 2023 a articolului care prevede creșterea numărului de ore în limba ucraineană pentru copii aparținând minorităților, pe lângă orele în limba lor maternă”.

În prezent se alocă bani suplimentari pentru pregătirea profesorilor și tipărea de noi dicționare pentru copii și se lucrează la metodologie.

Vicepremierul consideră că trebuie intensificată cooperarea bilaterală, punctând faptul că relațiile economice s-au intensificat an de an: ”Numai în 2018 am avut o creștere a comerțului bilateral de 12%”.