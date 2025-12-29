Japonia a aprobat un nou buget masiv pentru apărare, depășind „pentru prima dată în istorie” pragul de nouă trilioane de yeni (58 de miliarde de dolari), o creștere (de 9,4% față de 2025) care reflectă transformarea radicală a armatei sale.

Eliberându-se de pacifismul care a inspirat reconstrucția țării (și Constituția sa) după al Doilea Război Mondial, Tokyo - a patra cea mai mare economie din lume și a noua cea mai mare economie din punct de vedere al cheltuielilor militare - se conturează din ce în ce mai mult ca o putere militară regională ambițioasă, scrie „Avvenire” (Italia). În plus, guvernul condus de Sanae Takaichi, pare hotărât să accelereze acest proces, nesfiindu-se să folosească „arme retorice”, cum s-a întâmplat în luna noiembrie, când Doamna de Fier a ipotizat posibila implicare a țării în apărarea insulei rebele în cazul unei invazii chineze a Taiwanului, provocând reacția furioasă (și previzibilă) a Beijingului. La urma urmei, China – alături de Coreea de Nord, care duminică a arătat lumii „primul său submarin cu propulsie nucleară” – este „cea mai mare provocare strategică” cu care se confruntă Japonia, așa cum se menționează în „Strategia de Securitate Națională”, publicată în decembrie 2022. „Acest buget”, a explicat ministrul Apărării, Shinjiro Koizumi, „reprezintă minimul necesar pentru ca Japonia să își îndeplinească obligațiile de apărare, în contextul în care ne confruntăm cu cel mai sever și complex mediu de securitate de la cel de-al Doilea Război Mondial încoace”. Așa cum relatează Japan Times, „cererea bugetară este a patra dintr-un plan de cheltuieli pe cinci ani de aproximativ 43 de trilioane de yeni și vine după ce prim-ministrul Sanae Takaichi a avansat cu doi ani obiectivul pentru 2027 de a cheltui 2% din produsul intern brut pentru apărare”. Un „cadou” pentru neliniștitul protector al Japoniei, Donald Trump, care ar putea decide într-o zi că „pentru afaceri, cooperarea cu Beijingul este mai avantajoasă” decât un conflict deschis cu gigantul asiatic.

Care sunt atunci obiectivele pe care Japonia intenționează să le atingă cu acest mega-buget? Planul se învârte în jurul a doi piloni: rachete și drone. Scopul este de a consolida simultan capacitățile defensive și ofensive ale armatei japoneze. Conform AP, noul program bugetar alocă peste 970 de miliarde de yeni (6,2 miliarde de dolari) pentru a consolida capacitățile de rachete ale țării. Acordul include investirea sumei de 177 de miliarde de yeni (1,13 miliarde de dolari) pentru achiziționarea de rachete sol-navă de tip 12, dezvoltate și modernizate pe plan intern, cu o rază de acțiune de aproximativ 1.000 de kilometri (620 de mile). Primul lot de rachete de tip 12 va fi desfășurat în prefectura Kumamoto din sud-vest până în martie, cu un an înainte de termen. Tokyo va investi apoi 100 de miliarde de yeni (640 de milioane de dolari) pentru a-și apăra coastele. Scopul: desfășurarea unui număr „masiv” de vehicule fără pilot, atât la suprafață, cât și subacvatice, „pentru supraveghere și apărare, ca parte a unui sistem numit «Shield», programat pentru martie 2028”.

„Acest sistem va permite Japoniei să adopte noi metode de război, să protejeze ferm viețile personalului și să oprească invaziile inamice asupra insulelor de coastă”, a clarificat ministrul Koizumi. Pentru oficialii japonezi din domeniul apărării, războiul din Ucraina demonstrează modul în care teatrele de război au fost condiționate și colonizate de utilizarea dronelor, numind introducerea lor rapidă „o prioritate urgentă” pentru țară. De asemenea, în anul 2026, Japonia intenționează să cheltuiască peste 160 de miliarde de yeni (1 miliard de dolari) pentru a dezvolta în comun cu Marea Britanie și Italia un avion de vânătoare de generație următoare, care să fie desfășurat în 2035.

Sursa: Rador Radio România