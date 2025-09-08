Ales în urmă cu mai puțin de un an, prim-ministrul japonez Shigeru Ishiba, și-a anunțat demisia duminică. Șeful guvernului s-a confruntat cu critici aspre din interiorul Partidului Liberal Democrat în urma dezastrului său electoral din iulie.

„France 24” (Franța) relatează că demnitarul era sub presiune de câteva săptămâni. Prim-ministrul japonez, Shigeru Ishiba, și-a anunțat demisia într-o conferință de presă duminică, 7 septembrie. Membrii partidului său ceruseră o schimbare de conducere după rezultatele slabe din alegerile pentru camera superioară din această vară.

„Am decis să demisionez din funcția de președinte al Partidului Liberal Democrat”, a spus el, referindu-se la partidul de guvernământ al cărui lider devine șeful de facto al guvernului în Japonia.

„Acum, că negocierile privind măsurile tarifare americane s-au încheiat, cred că este momentul potrivit”, a adăugat el. „Am decis să mă retrag și să fac loc următoarei generații”.

Decizia vine la mai puțin de un an după ce liderul în vârstă de 68 de ani a preluat conducerea Partidului Liberal Democrat (PLD), dominant din punct de vedere istoric, devenind de facto șeful guvernului. De atunci, PLD a suferit două eșecuri majore în alegerile din ambele camere ale parlamentului.

Postul de televiziune NHK a relatat că Shigeru Ishiba a dorit să evite diviziunile din cadrul partidului său, în timp ce ziarul „Asahi Shimbun” a estimat că nu mai putea rezista solicitărilor tot mai mari de a-și da demisia.

Un context paradoxal

Sâmbătă seara, Shigeru Ishiba a vorbit cu ministrul agriculturii, Shinjiro Koizumi, și cu fostul prim-ministru Yoshihide Suga, un important membru al partidului, care l-au îndemnat să demisioneze, a relatat presa locală.

Acum câteva zile, patru înalți oficiali ai PLD, inclusiv secretarul general, Hiroshi Moriyama, s-au oferit să demisioneze.

Shigeru Ishiba, venit la putere pe 1 octombrie 2024, după plecarea predecesorului său, Fumio Kishida, era ținta criticilor interne din cadrul PLD, după rezultatelor slabe ale PLD la ultimele alegeri.

În alegerile pentru Senat din 20 iulie, coaliția condusă de PLD a pierdut majoritatea, la doar câteva luni după ce a fost forțată să formeze un guvern minoritar din cauza dezastrului electoral din camera inferioară.

Această demisie, dacă va fi confirmată, vine într-un moment paradoxal, deoarece Shigeru Ishiba creștea în sondaje, în special după acordul comercial cu Statele Unite - la două zile după alegerile japoneze - care a redus taxele vamale americane de la 25% la 15%.

Sursa: Rador Radio România