Confruntat cu controversata desfășurare a Gărzii Naționale la Chicago, guvernatorul statului Illinois întruchipează simbolul opoziției democrate față de președintele american, scrie „Le Point” (Franța) sub semnătura lui Thomas Graindorge.

În Chicago există cel puțin un democrat care i se opune lui Donald Trump. De câteva săptămâni, guvernatorul statului Illinois, JB Pritzker, este una dintre puținele figuri care îndrăznesc să-l sfideze public pe președintele american, inclusiv pe motive constituționale. După desfășurarea Gărzii Naționale la Chicago, el întruchipează rezistența la autoritarism.

Acest contrast este cu atât mai izbitor cu cât există asemănări între trecutul celor doi bărbați. La fel ca Donald Trump, Jay Robert Pritzker provine dintr-o familie înstărită, cea mai bogată din Illinois. Născut în Palo Alto, Silicon Valley, a crescut într-un mediu antreprenorial. În calitate de șef al Pritzker Group, o firmă de investiții private, alături de fratele său Anthony, el este, la fel ca Donald Trump, văzut mai degrabă ca un finanțator decât ca un viitor politician.

Dar nu avea să dureze mult până când să fie inoculat cu virusul politic: în 1998, JB Pritzker a candidat pentru Camera Reprezentanților Statelor Unite în Illinois. A fost învins, dar nu a renunțat. În 2008, a coprezidat campania națională a lui Hillary Clinton, în timp ce sora sa i s-a alăturat lui Barack Obama (care avea să devină ulterior secretar pentru Comerț).

În 2018, l-a învins pe republicanul Bruce Rauner și a devenit guvernator al statului Illinois. A investit masiv în campania sa, în total 170 de milioane de dolari. Dar a avut mână liberă: în același an, revista „Forbes” i-a estimat averea personală la 3,2 miliarde de dolari. Și-a concentrat campania pe creșterea salariului minim și a impozitelor pentru cei bogați.

În timpul pandemiei, s-a aliniat recomandărilor științifice și a impus măsuri stricte, mai severe decât în ​​alte state americane. Apoi a atacat armele: interzicerea puștilor de asalt, retragerea „armelor fantomă” artizanale și investiții în poliție. Nu suficient pentru a-i oferi statură națională. Nu încă.

În 2025, când Donald Trump a luat în considerare desfășurarea Gărzii Naționale în orașe democrate precum Los Angeles și Washington, de fiecare dată împotriva sfatului autorităților locale, JB Pritzker s-a făcut cunoscut publicului larg denunțându-i intențiile. „Domnule președinte, nu veniți la Chicago. Nimeni nu vrea să vă vadă și nu are nevoie de ajutorul dumneavoastră aici”, i-a spus scurt în august, la o conferință de presă.

Acum, odată cu desfășurarea Gărzii Naționale la Chicago, el nu are nicio intenție să-l lase pe guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, să monopolizeze opoziția față de Trump în fața a ceea ce denunță a fi „o invazie neconstituțională a statului Illinois de către guvernul federal”. „Acesta este momentul perfect pentru ca oamenii să se mobilizeze”, a declarat el la un forum din Minnesota, marți, 7 octombrie. „Nu ar trebui să existe democrați care să se teamă, pentru că, știți ce? Noi suntem țintele. Trebuie să fim puternici, trebuie să ripostăm”.

Pentru guvernatorul statului Illinois, această confruntare este o oportunitate: să demonstreze că poate să-i facă față președintelui, chiar dacă este deja citat drept un potențial candidat democrat pentru alegerile prezidențiale din 2028. Apărând principiile constituționale, a trecut un prag. Democrat, dar și miliardar și guvernator din 2016 al unui stat a cărui cea mai mare metropolă este etichetată de președintele republican drept o „zonă de război”: este opoziția față de viitorul candidat republican deja bătută în cuie?

