Jeffrey Epstein s-a oferit să-l prezinte pe prințul Andrew, fratele mai mic al regelui Charles al III-lea, unei tinere de origine rusă în vârstă de 26 de ani, conform unor noi documente publicate vineri, transmite AFP, citată de Agerpres.

Printre milioanele de pagini publicate de Departamentul de Justiție al SUA, acest subiect este abordat, la fel ca și o invitație la Palatul Buckingham din Londra adresată de Andrew Mountbatten-Windsor lui Jeffrey Epstein.

În aceste documente, în special într-un e-mail datat 12 august 2010, Epstein îi spune Prințului Andrew de atunci („ducele”) că are „o prietenă cu care ați putea dori să luați cina”, care urma să fie la Londra între 20 și 24 august.

Andrew l-a întrebat pe Epstein ce i-a spus acesta din urmă despre el tinerei și dacă ar trebui să transmită un mesaj de la finanțator.

Într-un alt e-mail, Andrew a răspuns că urma să fie la Geneva pe 22 august, dar că ar fi „încântat să o vadă”.

Epstein a explicat că persoana în cauză era o rusoaică în vârstă de 26 de ani, pe care a descris-o ca fiind frumoasă și inteligentă.

Nu există nicio indicație că a avut loc în cele din urmă o întâlnire, susține AFP.

Documentele publicate de Washington dezvăluie, de asemenea, că Andrew l-a invitat ulterior pe Epstein la Palatul Buckingham la scurt timp după ce arestul la domiciliu al finanțatorului a fost ridicat. Nici în acest caz documentele nu indică faptul că această invitație la palatul regal din Londra a fost urmată.

Într-unul dintre mesajele publicate vineri, Epstein l-a contactat pe prințul Andrew Mountbatten-Windsor în timpul unei vizite la Londra pe 27 septembrie 2010, scriindu-i: „Va trebui să petrecem ceva timp singuri”.

Andrew a răspuns: „Am putea lua cina la Palatul Buckingham și vom avea mai mult timp singuri”. Două zile mai târziu, a adăugat: „Sunt încântat că veniți aici la BP (Palatul Buckingham). Aduceți pe cine doriți; voi fi disponibil între orele 16:00 și 20:00”.

La acea vreme, Jeffrey Epstein tocmai fusese eliberat din arestul la domiciliu în august 2010, după o condamnare pentru racolarea unei minore în scopuri de prostituție.

Andrew, care și-a susținut întotdeauna nevinovăția, a fost deposedat de toate titlurile sale regale și evacuat din vasta sa reședință oficială de la Windsor anul trecut, din cauza legăturilor sale anterioare cu Epstein. Publicarea postumă a memoriilor australo-americanei Virginiei Giuffre, care l-a acuzat pe prinț că a agresat-o sexual în mod repetat când era minoră, a stârnit indignare în Regatul Unit.

În 2022, un proces intentat de Virginia Giuffre împotriva lui Andrew a dus la o înțelegere de milioane de lire sterline, dar în niciun moment fratele regelui Charles nu și-a recunoscut vinovăția. Virginia Giuffre s-a sinucis în aprilie anul trecut la domiciliul ei din Australia.

Căderea lui Andrew a fost precipitată în special de dezvăluirile din presa britanică de anul trecut, care susțineau că fostul prinț, care afirmase în 2019 că a rupt toate legăturile cu Jeffrey Epstein în decembrie 2010, a rămas de fapt în contact cu finanțatorul american după această dată.

Jeffrey Epstein s-a sinucis în închisoare în 2019, reamintește AFP.