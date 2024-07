Președintele american Joe Biden s-a retras duminică din cursa pentru un al doilea mandat la Casa Albă, după luni de discuții despre vârsta lui înaintată și problemele de sănătate.

Anunțul a fost făcut chiar de acesta într-un mesaj pe platforma X.

Presa internațională vorbește deja despre faptul că democrații sunt presați de timp pentru a găsi un locuitor pentru Joe Biden în lupta cu Donald Trump, în condițiile în care alegerile au loc pentru patru luni.

Biden, care are 81 de ani, a avut mai multe ieșiri publice în ultima perioadă care au pus la îndoială capacitatea lui de a conduce America pentru încă cinci ani. După presiuni din partea partidului și votanților, acesta a cedat și a renunțat să mai candideze.

+++

Scrisoarea lui Biden prin care a anunțat că face un pas în spate:

"Dragi compatrioți americani,



În ultimii trei ani și jumătate, am făcut progrese mari ca națiune.

Astăzi, America are cea mai puternică economie din lume. Am făcut investiții istorice în reconstrucția națiunii noastre, în reducerea costurilor medicamentelor pe bază de rețetă pentru persoanele în vârstă și în extinderea asistenței medicale accesibile pentru un număr record de americani. Am oferit îngrijiri extrem de necesare unui milion de veterani expuși la substanțe toxice. Am adoptat prima lege privind siguranța armelor în ultimii 30 de ani. Am numit prima femeie afro-americană la Curtea Supremă și am adoptat cea mai importantă legislație privind clima din istoria lumii. America nu a fost niciodată mai bine poziționată pentru a conduce decât suntem astăzi.



Știu că nimic din toate acestea nu ar fi putut fi făcut fără voi, poporul american. Împreună, am depășit o pandemie care apare o dată într-un secol și cea mai gravă criză economică de la Marea Criză Economică. Ne-am protejat și conservat democrația. Și am revitalizat și consolidat alianțele noastre în întreaga lume.

A fost cea mai mare onoare a vieții mele să vă fiu președinte. Și, deși intenția mea a fost să candidez pentru realegere, cred că este în interesul partidului meu și al țării să mă retrag și să mă concentrez exclusiv asupra îndeplinirii îndatoririlor mele ca președinte pentru restul mandatului.

Mă voi adresa națiunii în cursul acestei săptămâni cu mai multe detalii despre decizia mea.

Pentru moment, permiteți-mi să îmi exprim profunda recunoștință față de toți cei care au muncit din greu pentru a mă vedea reales. Vreau să îi mulțumesc vicepreședintei Kamala Harris pentru că a fost un partener extraordinar în toată această activitate. Și permiteți-mi să-mi exprim aprecierea sinceră față de poporul american pentru credința și încrederea pe care le-ați avut în mine.

Cred astăzi ceea ce am crezut întotdeauna: că nu există nimic ce America nu poate face - atunci când o facem împreună. Trebuie doar să ne amintim că suntem Statele Unite ale Americii.”

+++

Ulterior, Biden a postat din nou pe X un mesaj prin care a anunțat că o susține pe actuala vicepreședintă a SUA, Kamala Harris, să candideze la alegeri.

"Dragi colegi democrați, am decis să nu accept nominalizarea și să îmi concentrez toate energiile asupra îndatoririlor mele ca președinte pentru restul mandatului. Prima mea decizie ca nominalizat al partidului în 2020 a fost să o aleg pe Kamala Harris vicepreședintă. Și a fost cea mai bună decizie pe care am luat-o. Astăzi vreau să îmi ofer sprijinul și susținerea depline pentru ca ea să fie nominalizată de partidul nostru anul acesta. Democrați, este timpul să ne unim și să-l învingem pe Trump. Hai să facem asta", a fost mesajul postat de Biden, alături de o fotografie în care apare la braț Harris.