Instanța a anulat rezultatele congresului provincial, excluzându-l pe liderul partidului la Istanbul, Özgür Çelik, precum și pe 195 de membri ai conducerii și delegați ai partidului, scrie „Le Monde” (Franța).

O instanță turcă a demis marți, 2 septembrie, conducerea Partidului Popular Republican (CHP), principalul partid de opoziție, din Istanbul, pentru presupuse nereguli în timpul congresului său din 2023. Conform hotărârii, a cărei copie a fost consultată de AFP, instanța a anulat rezultatele congresului provincial, excluzându-l pe liderul CHP de la Istanbul, Özgür Çelik, precum și pe 195 de membri ai conducerii și delegați ai partidului.

Această hotărâre suspendă efectiv „toate deciziile luate la congresul provincial de la Istanbul” al CHP (social-democrat), care a avut loc pe 8 octombrie 2023.

„Decizia instanței este nulă din punct de vedere politic și juridic”, a declarat președintele CHP, Özgür Özel. „Nu o recunoaștem. Să știe toată lumea că nu vom capitula”, a spus el, promițând că va face apel împotriva deciziei.

CHP se află sub o presiune judiciară tot mai mare din cauza numărului mare de anchete și arestări care îi vizează pe aleșii săi, în urma acuzațiilor de corupție din cadrul municipalității Istanbul, cel mai bogat și mai mare oraș din Turcia, al cărui primar se află după gratii din martie.

Arestarea acestuia din urmă, Ekrem Imamoglu, o figură populară a opoziției și principalul potențial adversar al președintelui Recep Tayyip Erdogan la următoarele alegeri prezidențiale, a declanșat o mișcare de protest fără precedent în această țară în ultimii doisprezece ani.

Comitetul executiv al CHP va organiza o ședință extraordinară la Ankara, programată pentru ora locală 17, a anunțat partidul. Într-un mesaj pe rețeaua de socializare X, dl. Çelik a declarat că se va deplasa la sediul partidului din Istanbul „pentru a monitoriza și a gestiona procesul”.

Instanța subliniază că decizia sa implică „demiterea temporară a președintelui provinciei, a comitetului executiv provincial și a comitetului disciplinar provincial ales în cadrul acestui congres”. De asemenea, presupune „reintegrarea temporară” a persoanelor alese în cadrul congresului precedent sau numirea unui comitet provizoriu, pe care instanța l-ar considera oportun.

La ultimul congres al partidului, din octombrie 2023, Özgür Çelik, cu sprijinul lui Ekrem Imamoglu, l-a învins pe rivalul său, Cemal Canpolat, un apropiat al fostului președinte CHP, Kemal Kilicdaroglu. Kilicdaroglu a fost candidatul nereușit al opoziției la alegerile prezidențiale din 2023.

Procurorii au deschis o anchetă împotriva domnului Çelik și a altor nouă oficiali ai partidului pentru presupusă „fraudă electorală”, care le-ar putea aduce pedepse cu închisoarea de până la trei ani.

