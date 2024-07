Israelul își pregătește răspunsul la atacul mortal din Liban, la Mjdal Shams de pe Înălțimile Golan, care a ucis 12 copii și adolescenți druzi pe un teren de fotbal.

Duminică noaptea a avut loc o primă reacție militară israeliană, cu tensiunea care acum crește vertiginos. Momentul și amploarea acestui atac sunt decise de Cabinetul de Securitate convocat la complexul de apărare din Tel Aviv de prim-ministrul Benjamin Netanyahu, care deschide controlului străin trecerea sud-nord a Gazei, relatează La Stampa.

În Italia, îngrijorat pentru italienii din Liban, Crosetto spune: "ONU are nevoie de o zonă fără arme". Iar în Majdal Shams, printre sicrie albe, frică și furie, copiii se întreabă: "De ce ne omoară?". Și Erdogan evocă posibilitatea invadării Israelului. "Am putea intra așa cum am făcut în Karabakh și în Libia".

Ministrul israelian de externe, Israel Katz, a răspuns: "Erdogan calcă pe urmele lui Saddam Hussein și amenință că va ataca Israelul. Lăsați-l doar să-și amintească ce s-a întâmplat acolo și cum s-a terminat".

"Netanyahu va sfârși ca Hitler. Cei care vor să-i extermine pe palestinieni, vor ajunge ca cei care au încercat să-i extermine pe evrei". Răspuns foarte dur din partea ministrului turc de externe, Hakan Fidan, către ministrul israelian de externe, Israel Katz.

După ce președintele turc Recep Tayyip Erdogan a vorbit despre posibilitatea intervenției turcești în favoarea palestinienilor, șeful diplomației statului evreu l-a avertizat împotriva riscului de a sfârși "la fel ca Saddam Hussein".

Acum, Ankara îi răspunde lui Katz și o face răspicat printr-o declarație adresată premierului israelian Benjamin Netanyahu: "La fel ca sfârșitul ucigașului Hitler, la fel va fi și sfârșitul lui ucigașului Netanyahu. Cei care încearcă să-i ștergă pe palestinieni de pe fața pământului, vor plăti scump. Omenirea este alături de palestinieni", se arată în comunicat.

Liderul opoziției israeliene, Yair Lapid, a spus că "Israelul nu va accepta amenințări de la un aspirant dictator", ca răspuns la afirmațiile președintelui turc Recep Tayyip Erdogan cu privire la o posibilă invazie a țării. "Președintele Erdogan agită din nou. Este un pericol pentru Orientul Mijlociu", a scris Lapid pe X. "Lumea, și în special membrii NATO, trebuie să condamne cu fermitate amenințările sale scandaloase împotriva Israelului și să-l forțeze să înceteze sprijinul său pentru Hamas", a adăugat Lapid.

Israelul răspunde liderului turc Recep Erdogan, care a amenințat că va invada țara pentru a opri războiul din Gaza, comparându-l cu Saddam Ussein. "Erdogan calcă pe urmele lui Saddam, amenințând că va ataca Israelul. Ar trebui să-și amintească ce s-a întâmplat în Irak și cum s-a terminat", a scris ministrul israelian de externe Israel Katz într-o postare pe X, în care a postat fotografii cu cei doi bărbați.

Sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA