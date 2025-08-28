Kim Jong Un iese rar din țară, dar o va face în curând pentru a participa la o paradă a armatei din China vecină. Acolo se va întâlni cu un alt aliat și cu șefi de stat din Europa.

Beijingul va fi săptămâna viitoare un loc de întâlnire pentru personalități politice notorii: liderul nord-coreean Kim Jong-Un va sosi, potrivit unor surse chineze, în capitală pentru o paradă militară, relatează Spiegel Online.

China și Coreea de Nord sunt țări vecine și prietene, iar Beijingul îl primește cu căldură pe secretarul general Kim, a declarat viceministrul de externe Hong Lei.

Cele două țări au luptat împreună în cel de-al Doilea Război Mondial, a subliniat Hong. China este pregătită să consolideze cooperarea cu Coreea de Nord și să promoveze pacea în regiune. Parada este destinată comemorării a 80 de ani de la victoria asupra Japoniei în cel de-al Doilea Război Mondial.

Kim nu părăsește aproape niciodată Coreea de Nord

Călătoriile în străinătate ale liderului nord-coreean sunt rare. În ultimii șase ani, Kim Jong-Un a părăsit Coreea de Nord o singură dată, în septembrie 2023, pentru un summit cu președintele rus Vladimir Putin. Întâlnirea a avut loc la Cosmodromul Vostochni din regiunea Amur din estul Rusiei, la aproximativ 100 de kilometri de granița cu China.

Și președintele rus Vladimir Putin va participa la parada militară din 3 septembrie de la Beijing.



Ultima vizită a lui Kim în China a avut loc în ianuarie 2019, când s-a întâlnit cu Xi Jinping pentru discuții în Marea Sală a Poporului din Beijing. China a fost mult timp cel mai mare partener comercial al Coreei de Nord și cel mai important furnizor de ajutor, dar în ultimii ani, Kim s-a orientat din ce în ce mai mult către Rusia.



Cele două țări și-au extins masiv cooperarea în urma războiului din Ucraina. Coreea de Nord, de exemplu, furnizează muniții Moscovei și a trimis mii de soldați în sprijinul Rusiei. Sute de oameni din Coreea de Nord au murit până acum în luptele de pe frontul îndepărtat.

Beijing așteaptă oaspeți și din Europa

China a invitat șefi de stat și de guvern din 26 de țări. Potrivit unor surse chineze, președintele sârb Aleksandar Vucici și prim-ministrul slovac Robert Fico se numără printre cei așteptați să sosească din Europa.

Vucici, care conduce Serbia într-un mod din ce în ce mai autocratic de ani de zile, este supus unei presiuni tot mai mari în țara sa. Protestele în masă împotriva guvernului, care durează de luni de zile, au dus recent la mai multe ciocniri violente între manifestanți și forțele de ordine.

Victorie diplomatică pentru Xi Jinping

Liderul chinez a depus eforturi mari pentru a proiecta puterea Beijingului pe scena internațională - nu doar ca a doua cea mai mare economie a lumii, ci și ca o forță diplomatică importantă.

El a subliniat rolul Chinei ca partener comercial stabil, în timp ce tarifele impuse de Trump au dat peste cap relațiile economice, notează BBC.

Acum, în timp ce un acord cu Putin pentru a pune capăt războiului din Ucraina continuă să fie ales președintele SUA, Xi se pregătește să-l găzduiască la Beijing.

Prezența lui Kim, un anunț surpriză, nu este mai puțin importantă. Donald Trump a declarat săptămâna trecută, într-o întâlnire cu președintele sud-coreean, că dorește să se întâlnească din nou cu Kim Jong Un.

Ultima sa încercare diplomatică cu dictatorul s-a încheiat fără progrese - în ciuda a două summituri care au atras atenția tuturor. Trump sugerează că vrea să încerce din nou.



Între timp, liderul chinez semnalează că ar putea deține cărțile geopolitice în acest joc și că influența sa - deși limitată - atât asupra lui Kim, cât și asupra lui Putin s-ar putea dovedi crucială în orice acord.