Marea sarcină a guvernului este să continue lupta împotriva corupției, care s-a dovedit a fi mai mare decât se aștepta, relatează Dnevnik. Acest lucru a reieșit din cuvintele premierului Kiril Petkov, în cadrul discursul său la un mic dejun de afaceri, organizat de Camera de Comerț Americană din Bulgaria.

"Noi am preluat guvernul cu promisiunea de a combate corupția, despre care nu știam că include și limitarea influențelor străine asupra Bulgariei, mai precis a celor din Rusia”, a spus el.

"Aceiași oameni sunt gata atât să trădeze interesul național, cât și cu faptul că resursele publice trebuie să fie folosite pentru nevoi publice. Marea noastră sarcină este să continuăm lupta împotriva corupției, pentru că aceasta s-a dovedit a fi mai mare decât bătălia națională", a mai spus el.

Anticorupția este și o limitare a influențelor străine în Bulgaria, în principal din Rusia. El a adăugat că în această bătălie țările și organizațiile în care sunt membre trebuie să lucreze împreună și dacă nu își dau o mână de ajutor în momente dificile, bătălia poate fi pierdută și "vom fi divizați unul câte unul la nivel european, la nivelul SUA-Bulgaria, la nivelul NATO".

El a subliniat că, având în vedere că Bulgaria, care a fost atât de dependentă de aprovizionarea cu gaze rusești, s-a putut "diversifica", înseamnă că este o chestiune de voință și aspirație.

Politica externă este la fel de puternică pe cât își poate permite o familie bulgară de nivel mediu. El a subliniat că, pe lângă abordarea la nivel global, legat de aceste probleme cu care se confruntă lumea cu privire la aprovizionarea cu energie și prețuri, ar trebui gândit și la nivel regional, atunci când se caută soluții de securitate în regiune, prin optimizarea sistemelor energetice comune.

"Se vorbește ușor cu un premier cu care suntem de acord asupra tuturor lucrurilor importante privind garantarea statului de drept, combaterea corupției”, a spus Peter Ivanov, director executiv al Camerei. "Când am spus, în urmă cu doi ani, că Rusia folosește sursele de energie ca armă, nimeni nu ne-a crezut. Chiar și eu am fost criticat pentru unul dintre interviurile mele. Acum vedem cu toții. Așa se schimbă guvernele, așa se reașează relațiile politice și acum am văzut asta cu toții".

Sursa: RADOR