Știri din capitalele Europei, strânse de redacțiile regionale ale EURACTIV.

BUCUREȘTI

Restricții împotriva lui Kovesi: Laura Codruța Kövesi, unul dintre candidații la poziția de procuror-șef european, a fost plasată „sub control judiciar” de secția specială de investigare a magistraților, fiindu-i interzise, de asemenea, părăsirea țării, dar și declarațiile către presă.

Joi, Kovesi a fost chestionată de procurori timp de aproape șapte ore, dar ea neagă că ar fi făcut ceva ilegal și spune că investigația are drept scop doar împiedicarea desemnării ei la șefia Parchetului European.

Parlamentul European a selectat-o pe Laura Kovesi drept unicul candidat pentru șefia recent-înființatei instituții, dar Consiliul UE a selectat un alt candidat - în contextul în care guvernul român se opune vehement numirii lui Kovesi - iar negocierile dintre cele două instituții europene nu au dus la niciun rezultat miercuri.

Referendum pentru justiție: Președintele Klaus Iohannis a anunțat că va convoca un referendum pentru justiție în ziua alegerilor europarlamentare. „Justiția este o temă de interes național, iar cetățenii au dreptul suveran de a decide dacă vor sau nu să lase corupția să devină politică de stat", a spus Iohannis, acuzând partidul de guvernământ, PSD, că încearcă să slăbească legislația anti-corupție. „PSD continuă asaltul la adresa justiției, declanșat încă de când a preluat guvernarea”, a spus președintele. (EURACTIV.ro)

ZAGREB

Președintele și chinezii: Președintele Croației, Kolinda Grabar-Kitarović, a primit o delegație a companiilor chineze China Communications Construction Company și China Road and Bridge Corporation, contractorul podului Peljesac din sudul Adriaticii, bridge in the southern Adriatic, finanțat din fonduri europene. „Este un proiect foarte important” pentru Croația, dar și pentru China, „pentru că este primul contract de acest tip din UE”, a spus președintele, adăugând că există potențialul pentru extinderea cooperării între cele două state. (Željko Trkanjec, EURACTIV.hr)

De ce să plătim pentru englezii bogați? Branimir Bunjac, deputat din partea partidului populist Scutul Uman, partener al Mișcării 5 Stele din Italia, a criticat un act normativ care oferă cetățenilor britanici dreptul la asigurare de sănătate timp de un an după Brexit, în baza reciprocității. Britanicii sunt suficient de bogați să-și plătească singuri, a spus Bunjac. (Željko Trkanjec, EURACTIV.hr)

PARIS

Nici măcar un euro mai puțin: „Este exclus ca Franța să accepte reducerea cu măcar un euro a bugetului Politicii Agricole Comune. Dacă nu vom realiza asta, toți sătenii din Europa vor fi afectați”, a spus ministrul francez al agriculturii Didier Guillaume, în cadrul unui congres. Comisia Europeană propune reducerea cu 5% a fondurilor alocate PAC în bugetul pentru cadrul financiar 2021-2027, iar Franța, principala forță agricolă a UE, este cel mai mare beneficiar al fondurilor pentru agricultură, care reprezintă aproximativ 40% din cheltuielile totale ale UE.

Ați putea pleca, totuși? 46% dintre francezi sunt împăcați cu un Brexit fără acord, potrivit unui sondaj realizat de OpinionWay-Tilder pentru Les Echos. Dar 49% consideră că negocierile ar trebui să continue până se va ajunge la un acord. (Aline Robert, EURACTIV.fr)

LONDRA

A treia oară cu noroc?: Deputații vor vota din nou asupra înțelegerii dintre guvernul condus de Theresa May și UE, iar Executivul speră că a treia oară va fi cu noroc. Președintele Camerei Comunelor, John Bercow, a spus că va accepta ca votul să aibă loc vineri, pentru că moțiunea exclude declarația politică privind relația viitoare dintre UE și Marea Britanie, iar deputații vor vota doar asupra acordului de retragere. (Samuel Stolton, EURACTIV.com)

MADRID

Nervi de ministru: Josep Borrell, ministrul spaniol de externe, a întrerupt, vizibil frustrat, un interviu acordat postului german Deutsche Welle miercuri seară, când a fost întrebat despre situația politică din Catalonia și posibilitatea de a revizui Constituția Spaniei. Jurnalistul DW a citat date dintr-un sondaj potrivit căruia 70% dintre spanioli ar susține o reformare a Constituției din 1978, dar Burrell și-a exprimat îndoiala privind corectitudinea procentului și a cerut stoparea discuției. (EuroEFE.EURACTIV.es)

ROMA

Legitima apărare: Senatul italian a aprobat actul normativ privind legitima apărare, puternic susținut de vicepremierul Matteo Salvini, liderul Ligii Nordului. Noua lege stabilește pedepse mai dure pentru spargeri și apreciază că cei care deschid focul împotriva celor care le intră ilegal în casă sunt în situație de apărare „legitimă”. Cei care s-au opus actului normativ susțin că există riscul creșterii numărului de incidente armate și a împușcărilor accidentale.

Insider trading: Giuseppe De Longhi, președintele producătorului de electrocasnice De’Longhi, este investigat pentru că i-ar fi transmis surorii sale informații ce ar fi putut avea impact asupra cotației acțiunilor înainte ca firma să-și vândă divizia de instalații de aer condiționat către Mitsubishi.

VARȘOVIA

Nu foarte verde: Potrivit experților, Polonia ar putea pierde în viitorul buget al UE fonduri europene pentru infrastructura de gaze și dezvoltarea energiei din surse regenerabile, pentru că autoritățile de la Varșovia ar fi eșuat în a îndeplini obiectivele privind energia verde, în timp ce Bruxelles-ul nu pare foarte dornic să mai subvenționeze infrastructura de gaze.

Ofensiva coaliției europene: Într-un interviu acordat Rzeczpospolita, fostul premier Wlodzimierz Cimoszewicz, unul dintre principalii candidați pro-europeni în alegerile europarlamentare, a spus că este crucial ca patrioții polonezi să-i îndepărteze de la putere pe cei de la Lege și Justiție (PiS/ECR). După o perioadă în care s-a retras din viața politică, Cimoszewicz a spus că a revenit pentru că „în ultimii patru ani a fost un dezastru în politica din Polonia pe toate planurile”. (EURACTIV.pl)

PRAGA

Tineri și uniți: Organizațiile de tineret ale mai multor partide parlamentare au stabilit o platformă cu „21 de puncte pentru secolul 21”, care se concentrează pe digitalizare, reducerea utilizării plasticului și o susținere mai mare pentru tinerii cercetători, potrivit unui material al Aktualne.cz, partener media al EURACTIV.cz.

BRATISLAVA

Prag pentru vârsta de pensionare: Parlamentul slovac a adoptat o lege care limitează vârsta de pensionare la 64 de ani, cu susținerea partidelor de opoziție. Reforma însă poate afecta pe viitor finanțele publice, în special având în vedere îmbătrânirea populației. (Zuzana Gabrižová, EURACTIV.sk)

SOFIA

Baterie revoluționară: Cercetători de la Academia de Științe din Bulgaria, împreună cu oameni de știință de la Universitatea din Sofia au creat o baterie de nouă generație, care va revoluționa conservarea energetică și care ar costa de patru ori mai puțin decât în prezent. Este un acumulator original, sigur, ieftin și prietenos cu mediul, bazat pe sodiu, care se poate combinat cu baterii litiu-ion sau chiar să le înlocuiască. (Georgi Gotev, EURACTIV)

LJUBLJANA

Mișcare neașteptată înainte de alegerile europene: Două partide din Slovenia membre ale Partidului Popular European – SDS and SLS – vor avea o listă comună pentru alegerile europene. Un al treilea membru PPE din Slovenia, NSi, candidează pe cont propriu. (Željko Trkanjec, EURACTIV.hr)

SARAJEVO

Nu s-a semnat declarația: Comisia Europeană va evalua dacă Bosnia-Herțegovina se califică pentru statutul de candidat la accederea în UE până la finalul lui mai, a spus comisarul pentru extindere Johannes Hahn. Dar, a avertizat el, nimic nu se poate face până la stabilirea noii guvernări, ca urmare a rezultatelor alegerilor de anul trecut. Deși era anunțat, nu s-a semnat niciun acord privind reformele pe care statul din Balcani trebuie să le îndeplinească. (Željko Trkanjec, EURACTIV.hr)

BELGRAD

Este pierdut Kosovo? 47% din sârbi consideră că provincia Kosovo este pierdută, în timp ce 41% cred contrariul. Cetățenii cred că Guvenrul nu va recunoaște Kosovo, și o majoritate covârșitoare ar vota împotriva acestei recunoașteri. (EURACTIV.rs)