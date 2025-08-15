Kremlinul a estimat vineri că întâlnirea dintre președintele american Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin din Alaska, pentru discuții privind conflictul din Ucraina, ar putea dura „cel puțin 6-7 ore”, relatează AFP preluată de Agerpres.

Actualizare ora 20:26

Președintele SUA, Donald Trump, și șeful statului rus, Vladimir Putin, au sosit vineri la baza aeriană Elmendorf-Richardson, din Anchorage (Alaska), unde vor purta un dialog privind ajungerea la un armistițiu în Ucraina, informează agențiile internaționale de presă.

Trump și Putin și-au strâns mâinile înaintea întâlnirii, relatează Reuters.

Pe pistă, președintele rus s-a îndreptat spre omologul său american pe un covor roșu, iar cei doi lideri și-au dat mâna, Vladimir Putin adresându-i câteva cuvinte lui Donald Trump. La scurt timp după aceea, au schimbat o a doua strângere de mână în fața unui podium „Alaska 2025”, înainte de a urca amândoi în aceeași mașină, relatează AFP.



Știrea inițială

Kremlinul a anunțat totodată că Trump îl va întâmpina vineri pe Putin, la coborârea acestuia din avion în Alaska.

„La ora locală 11:00 (19:00 GMT), este programată aterizarea avionului președintelui (Putin), iar președintele Trump îl va întâmpina” pe liderul rus pe pistă, a declarat Peskov.