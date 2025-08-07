Kremlinul a anunțat joi că s-a convenit asupra unei întâlniri în următoarele zile între președintele rus Vladimir Putin și președintele american Donald Trump.

Consilierul pentru afaceri externe al lui Putin, Iuri Ușakov, a declarat că cele două părți lucrează la stabilirea unei întâlniri și că locul de desfășurare a întâlnirii a fost convenit și va fi anunțat ulterior.

O întâlnire între Putin și Trump ar fi prima lor de la revenirea lui Trump în funcție anul acesta. Ar fi un eveniment semnificativ în războiul de peste 3 ani, deși nu există nicio promisiune că o astfel de întâlnire ar duce la sfârșitul conflictului.

Anunțul Kremlinului a venit la o zi după ce The New York Times a scris Trump le-a spus liderilor europeni că s-ar putea întâlni cu Putin săptămâna viitoare.



Associated Press notează că în 2022 - anul în care a început războiul - un sondaj Gallup arăta că aproximativ trei sferturi dintre ucraineni doreau să continue lupta până la victorie. Acum, doar aproximativ un sfert susțin această variantă, sprijinul pentru continuarea războiului scăzând constant în toate regiunile și grupurile demografice.

De la începutul războiului, atacurile neîncetate ale Rusiei asupra zonelor urbane din spatele liniei frontului au ucis peste 12.000 de civili ucraineni, potrivit Națiunilor Unite.

Sondajul a fost publicat înainte de expirarea termenului limită stabilit pentru vineri de președintele american Donald Trump pentru ca Rusia să oprească ostilitățile, în caz contrar va fi supusă unor sancțiuni economice dure.

