Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat pentru RBC că acuzațiile formulate de Parchetul General din România sunt false și seamănă cu cele în care Rusia a fost acuzată de amestecul în alegerile americane din 2016.

Peskov a transmis că acuzațiile "nu corespund realității".

"Să ne amintim cum Washingtonul a acuzat Rusia de interferență în alegeri, tentative de destabilizare etc. Apoi ei înșiși au recunoscut că nu a fost așa. Același lucru este valabil și pentru România", a continuat el.

Șeful interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a spus miercuri dimineață că răspunsul purtătorului de cuvânt al Kremlinului la dosarul instrumentat de Parchetul General este "în aceeași notă de manipulare și de negare a dovezilor evidente privind implicarea Rusiei în tentativa de modificare a rezultatului alegerilor din România".



"Negarea repetată nu schimbă realitatea consemnată în rapoarte oficiale și acte de urmărire penală. Interferența rusă este documentată; în România, instituțiile își fac treaba și vor prezenta probele în fața judecătorilor. Aceasta este, de fapt, dovada clară că lupta pentru apărarea democrației nu s-a încheiat ieri odată cu trimiterea în judecată a acestui dosar.

Instituțiile statului – unele vizibile, altele mai puțin vizibile – au lucrat împreună pentru a dezvălui un mecanism complex de război hibrid, construit cu sprijin rusesc și orientat direct spre destabilizarea societății și influențarea alegerilor", a scris Grindeanu pe pagina lui de Facebook.



Grindeanu a mai completat că România a fost ținta principală a unor campanii hibride masive, cu scopul de a influența alegerile prezidențiale din noiembrie 2024, dar și de a destabiliza mai larg ordinea publică și instituțiile statului.

"Și vor mai fi alegeri. Iar asta înseamnă că amenințarea nu a dispărut. Este, de fapt, un caz-școală. Un exemplu de coordonare și reacție instituțională din care multe state europene vor avea de învățat. România trebuie să continue să demonstreze prin fapte că are anticorpii democratici necesari și să transmită un semnal clar că nu are nimic de învățat din <<înțelepciunea rusească>>. Democrația în România nu este pasivă: se apără, se adaptează și răspunde ferm atunci când este atacată", a continuat el.

