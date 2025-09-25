În discursul său de marți de la tribuna ONU, președintele Macron a apărat „multilateralismul eficient”. Referindu-se la războaiele din Ucraina și Gaza, el a insistat că Franța respinge „standardele duble” în privivința păcii, scrie „France24”.

„Trăim un moment paradoxal în care trebuie, mai mult ca oricând, să restabilim spiritul de cooperare care a prevalat acum 80 de ani”, la nașterea ONU. Vorbind la Adunarea Generală a ONU, marți, 23 septembrie, Emmanuel Macron a avertizat împotriva „riscului de a vedea legea celui mai puternic câștigând” și ”egoismul câtorva prevalând”.

În urma ultimelor atacuri ale lui Donald Trump la adresa ONU, președintele francez a apărat, timp de aproape 30 de minute, la New York, „multilateralismul eficient”.

Potrivit lui, „cei mai mari critici” ai ONU „sunt și cei care vor să schimbe regulile jocului, siguri de dominația lor și mai interesați să împartă lumea decât să găsească compromisurile necesare binelui comun”.

Respingerea dublului standard

Emmanuel Macron și-a justificat, de asemenea, acțiunea diplomatică în sprijinul Ucrainei și recunoașterea unui stat palestinian, proclamată solemn luni de la aceeași tribună.

„Tocmai pentru că respinge standardele duble, Franța este, de asemenea, angajată alături de Ucraina”, „așa cum este și pentru pacea în Orientul Mijlociu”, a explicat el, cerând eliberarea ostaticilor și încetarea atacurilor asupra Gazei.

El a salutat schimbarea de opinie a lui Donald Trump, care a considerat marți că Ucraina ar putea „să-și recâștige teritoriul în forma sa originară și poate chiar să meargă mai departe” împotriva Rusiei.

„Mă bucur să văd că președintele american crede în capacitatea Ucrainei nu doar de a rezista, ci și de a-și afirma drepturile alături de noi”, a declarat Emmanuel Macron.

Președintele francez se va întâlni miercuri cu președintele iranian, Massoud Pezeșkian, în marja Adunării Generale a ONU, pentru a discuta problema spinoasă a programului nuclear al Iranului. „Următoarele ore vor fi decisive. Fie Iranul face un gest, se reangajează pe o cale de pace și responsabilitate”, „fie va trebui să se aplice sancțiuni”, a avertizat el.

În cele din urmă, el a cerut o „extindere” a Consiliului de Securitate al ONU. „Știu câtă frustrare există, alimentată de reprezentarea inegală a statelor”, a declarat Emmanuel Macron, solicitând reforma Consiliului de Securitate, în special în vederea extinderii acestuia pentru o mai bună integrare a continentului african.

Președintele francez a încheiat făcând apel la acțiune – „Datoria noastră este să rămânem fermi și să continuăm să acționăm împreună” – repetând cuvântul”„acționăm” de mai multe ori.

Sursa: Rador Radio România