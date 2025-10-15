Președintele american a proclamat luni o „zi extraordinară pentru Orientul Mijlociu” la un summit de la Sharm El-Sheikh, unde a cosemnat o declarație menită să consolideze armistițiul în Gaza, scrie „Courrier International” (Franța).

În ciuda optimismului lui Trump, „multe capcane și întrebări rămân”, notează presa internațională, subliniind în special absența lui Benjamin Netanyahu din Egipt.

La summitul din Gaza, din Egipt, unde a sosit luni, 13 octombrie, cu aproape trei ore întârziere, Donald Trump și-a exprimat „determinarea de a stabili o armonie regională până acum evazivă în Orientul Mijlociu”, rezumă „Ha'Aretz”. Alături de liderii Egiptului, Qatarului și Turciei, președintele american a cosemnat o declarație menită să cimenteze armistițiul în Gaza, în urma unui schimb de ostatici și deținuți între Israel și Hamas, care avusese loc puțin mai devreme.

Zâmbind, Trump, care a coprezidat summitul de la Sharm El-Sheikh împreună cu președintele egiptean Abdel Fattah Al-Sisi, a întâmpinat numeroși lideri internaționali pe covorul roșu, strângând mâna fiecăruia în parte.

„Unul dintre cele mai notabile schimburi publice de replici a fost strângerea de mână dintre președintele Trump și președintele Autorității Palestiniene, Mahmoud Abbas”, a observat „New York Times”. „Limbajul lor corporal sugera că ajunseseră la un fel de apropiere, chiar dacă relația fusese uneori tensionată și marcată de neîncredere”.

„Acesta este un semnal foarte bun”, a comentat președintele Emmanuel Macron, prezent la summitul de luni. „Este o recunoaștere a rolului Autorității Palestiniene ca organism legitim”, a subliniat șeful statului, care a recunoscut Palestina la ONU pe 22 septembrie.

În timp ce statul evreu „a respins orice participare a Ramallah la guvernarea postbelică a Gazei, Autoritatea Palestiniană și-a găsit locul în planul lui Trump”, amintește „L’Orient-Le Jour”. Cotidianul libanez subliniază că aceasta din urmă va prelua conducerea „autorității tranzitorii temporare” prevăzute pentru a gestiona serviciile publice și municipalitățile din enclavă. Cu toate acestea, pentru a face acest lucru, va trebui să-și fi „finalizat programul de reforme” și „să fie capabilă să recâștige controlul asupra Gazei într-un mod sigur și eficient”, conform prevederilor planului Trump.

În ciuda optimismului afișat de președintele american în timpul summitului din Egipt, „primele fisuri în a doua fază a planului de pace al lui Trump au apărut” luni, subliniază „Wall Street Journal”, care menționează în special absența prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu, „mai multe țări din Orientul Mijlociu respingând prezența sa”, potrivit unei surse apropiate situației. Conform mai multor mass-media, inclusiv WSJ, „Trump ar fi obținut o invitație pentru aliatul său, dar liderul israelian a refuzat-o în cele din urmă, invocând sărbătoarea Simchat Torah, care a început luni seară”.

„Multe capcane și întrebări rămân” cu privire la viitorul Fâșiei Gaza și la legăturile fragile dintre Israel și vecinii săi, conchide „New York Times”.

„Dincolo de fotografii, mulțumiri și autocelebrare, nu știm nimic mai mult despre modalitățile concrete de menținere a păcii fragile din Gaza, unde toate deciziile delicate rămân de luat, atât în ​​ceea ce privește guvernarea enclavei, cât și dezarmarea Hamas”, notează cotidianul elvețian „Le Temps”. „Pe de altă parte, după o asemenea abundență de solemnitate, o revenire la război ar părea o dezaprobare inacceptabilă pentru Donald Trump, care se prezintă mai mult ca niciodată drept un pacificator”.

Sursa: Rador Radio România