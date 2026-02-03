Candidata conservatoare Laura Fernandez Delgado a fost aleasă duminică președintă în Costa Rica, promițând o luptă fermă împotriva traficului de droguri, scrie „La Libre Belgique” (Belgia).

Candidata partidului conservator, de guvernământ, Laura Fernandez, a fost aleasă duminică președintă în Costa Rica, câștigând alegerile la o diferență largă, datorită promisiunii sale de a adopta o poziție fermă împotriva traficului de droguri, într-o țară considerată mult timp una dintre cele mai sigure de pe continent.

Politoloaga în vârstă de 39 de ani, susținătoare a unei abordări dure în combaterea creșterii criminalității în această țară din America Centrală, a obținut 48,3% din voturi, cu opt puncte peste pragul necesar pentru o victorie în primul tur, conform rezultatelor Tribunalului Electoral Suprem (TSE) după numărarea a 94% din voturi.

Propunerile sale privind securitatea și reforma puterilor statului sunt percepute de adversarii săi ca o derivă spre autoritarism, după modelul președintelui salvadorian, Nayib Bukele, primul șef de stat care a felicitat-o.

În discursul său de victorie, președinta alesă a declarat că „nimeni” nu-și dorește „arbitrar și autoritarism” în Costa Rica.

„Ca nou președinte al Republicii, nu voi permite niciodată acest lucru”, a afirmat ea în uralele susținătorilor săi la un hotel din capitală.

Ea s-a declarat „democată convinsă” și „apărătoare a libertății”, lansând totodată un atac aprig asupra presei, la fel ca mentorul și predecesorul său, președintele Rodrigo Chaves, o figură populară și controversată, adesea în conflict cu celelalte puteri ale statului.

Victoria dnei Fernández întărește dreapta din America Latină, în urma succeselor recente din Chile, Bolivia, Peru și Honduras. Alegeri prezidențiale vor avea loc și în acest an în Brazilia și Columbia, țări guvernate în prezent de stânga.

Costaricanii au ales, de asemenea, 57 de deputați și, conform proiecțiilor, noua președintă ar urma să aibă aproximativ treizeci de deputați, o majoritate care nu i-ar permite să reformeze Constituția, așa cum plănuise.

