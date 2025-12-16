Laureata iraniană a Premiului Nobel pentru Pace Narges Mohammadi a fost dusă de două ori la camera de urgență a spitalului după ce a fost lovită de forțele de securitate care au arestat-o pe 12 decembrie, a declarat luni familia ei.

Agenția „Reuters” (Marea Britanie) relatează că activista pentru drepturile omului a câștigat premiul în timp ce se afla în închisoare în 2023, după o campanie de trei decenii pentru drepturile femeilor și abolirea pedepsei cu moartea în Iran. Ea a fost arestată din nou vineri - după ce fusese eliberată la sfârșitul anului trecut - după ce a denunțat moartea suspectă a avocatului Khosrow Alikordi.

Procurorul din orașul Mashhad, Hasan Hematifar, a declarat sâmbătă reporterilor că Narges Mohammadi și fratele lui Alikordi au făcut remarci provocatoare la ceremonia de pomenire a avocatului în orașul Mashhad din nord-estul țării și i-au încurajat pe cei prezenți „să scandeze sloganuri care încalcă normele” și „să tulbure liniștea publică”.

Fundația Narges, administrată de familie, a declarat că Narges Mohammadi și-a sunat familia duminică seara. „Narges Mohammadi a spus în timpul convorbirii că loviturile au fost atât de puternice, violente și repetate încât a fost dusă de două ori la camera de urgență a spitalului... Starea ei fizică în momentul convorbirii nu era bună și părea să se simtă rău”, a declarat fundația într-o postare pe X. Narges Mohammadi fusese eliberată în decembrie anul trecut din închisoarea Evin din Teheran pentru a urma un tratament medical. Ea le-a spus membrilor familiei că a fost acuzată de „cooperare cu guvernul israelian” și că a primit amenințări cu moartea din partea forțelor de securitate, ceea ce a determinat-o să solicite echipei sale de avocați să depună o plângere oficială împotriva organismului de securitate care a reținut-o și împotriva modului violent în care a fost arestată.

Autoritățile iraniene nu au făcut niciun comentariu imediat.

Sursa: Rador Radio România