Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat că nu există o agendă pentru un eventual summit între președintele rus Vladimir Putin și omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, acuzându-l pe liderul de la Kiev că a spus „nu la toate”.

La rândul său, Zelenski acuză Rusia că face tot posibilul pentru a împiedica întâlnirea dintre el și Vladimir Putin și a îndemnat aliații Ucrainei să impună noi sancțiuni Moscovei, dacă aceasta nu manifestă interes pentru pace, relatează Reuters preluată de News.ro.

În cadrul emisiunii „Meet the Press with Kristen Welker” de la NBC, Lavrov a declarat că Putin a afirmat clar că este pregătit să se întâlnească cu Zelenski pentru a discuta un posibil acord de încheiere a războiului din Ucraina, cu condiția să existe o agendă adecvată pentru o astfel de întâlnire, lucru care, potrivit lui, lipsește în acest moment.

Atât Rusia, cât și Ucraina încearcă să-i arate lui Donald Trump că sunt gata să încerce să încheie un acord de pace, pe care liderul american s-a oferit să-l medieze, acuzând în același timp cealaltă parte că nu este sinceră sau gata să negocieze cu bună-credință.

„Putin este pregătit să se întâlnească cu Zelenski când agenda pentru summit va fi gata. Iar această agendă nu este deloc gata”, a declarat Lavrov pentru NBC, adăugând că, prin urmare, nu este planificată nicio întâlnire pentru moment.

Lavrov a afirmat că Rusia a acceptat să dea dovadă de flexibilitate în privința unei serii de probleme ridicate de Trump la summitul SUA-Rusia de săptămâna trecută, dar a acuzat Ucraina că nu a dat dovadă de aceeași flexibilitate în discuțiile cu Trump și aliații europeni care au urmat la Washington.

„El (Trump) a indicat clar – a fost foarte clar pentru toată lumea că există mai multe principii pe care Washingtonul consideră că trebuie acceptate, inclusiv neaderarea la NATO (a Ucrainei), inclusiv discutarea problemelor teritoriale, iar Zelenski a spus nu la toate”, a acuzat Lavrov. „El a refuzat chiar și, așa cum am spus, anularea legislației care interzice limba rusă. Cum putem să ne întâlnim cu o persoană care se preface că este un lider?”, a continuat șeful diplomației ruse.

Trump a impus termenul limită de 8 august pentru ca Putin să accepte încetarea războiului sau să se confrunte cu noi sancțiuni împotriva Rusiei și a țărilor care cumpără petrolul acesteia, dar a acceptat în schimb să se întâlnească cu liderul de la Kremlin la summitul de vinerea trecută din Alaska.

De atunci, Rusia nu a dat semne că ar fi dispusă să facă concesii, menținându-și majoritatea vechilor sale condiții. A propus, în schimb, înghețarea frontului în două regiuni ucrainene pe care le revendică și și-a exprimat disponibilitatea de a restitui eventual porțiuni relativ mici din teritoriul ucrainean pe care îl controlează.

Putin vrea ca Ucraina să renunțe la întreaga regiune estică Donbas, să renunțe la ambițiile de a adera la NATO, să rămână neutră și să nu permită trupelor occidentale să intre în țară, au declarat pentru Reuters trei surse apropiate conducerii de vârf a Kremlinului.

Zelenski, declarații alături de șeful NATO

Zelenski, care a declarat că nu dorește să „ofere în dar” Rusiei niciun teritoriu, a afirmat vineri că Kremlinul face tot posibilul pentru a împiedica întâlnirea dintre el și Putin. El a făcut apel la aliații Ucrainei să impună noi sancțiuni Moscovei, dacă aceasta nu dă dovadă de voință de a pune capăt războiului.

Într-o conferință de presă comună cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, la Kiev, Zelenski a anunțat că au discutat despre garanțiile de securitate pentru Ucraina oferite de alte state. El a spus că garanțiile ar urma să fie similare cu articolul 5 din Tratatul NATO, care consideră un atac asupra unui membru al alianței ca un atac împotriva tuturor.

„Acesta este începutul unui efort mare și nu este ușor, deoarece garanțiile constau în ceea ce partenerii noștri pot oferi Ucrainei, precum și în ceea ce ar trebui să fie armata ucraineană și unde putem găsi oportunități pentru ca armata să-și mențină puterea”, a spus Zelenski.

Liderul ucrainean a solicitat, de asemenea, aliaților țării sale să exercite presiuni asupra Rusiei pentru a o determina să adopte „cel puțin o poziție minim productivă”.

Zelenski a cerut în repetate rânduri ca Putin să se întâlnească cu el, iar președintele american Donald Trump a declarat că președintele rus a fost de acord cu o astfel de întâlnire când a vorbit cu el la telefon, în timpul vizitei de luni a liderilor europeni la Washington.

„Rușii fac tot ce pot pentru a împiedica desfășurarea întâlnirii”, a acuzat Zelenski vineri. „Spre deosebire de Rusia, Ucraina nu se teme de nicio întâlnire cu liderii”, a asigurat el.