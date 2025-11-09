„Comunicăm prin telefon și suntem pregătiți să avem întâlniri față în față atunci când este necesar”, a declarat ministrul rus de externe pentru agenția Ria Novosti, scrie „Politico” (Belgia).

Serghei Lavrov, veteranul ministru de externe al Rusiei, a spus că este pregătit să aibă o întâlnire în persoană cu secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, dar a insistat că interesele Moscovei trebuie luate în considerare atunci când se discută despre războiul din Ucraina.

„Este important să discutăm problema ucraineană și să promovăm agenda bilaterală”, a declarat Lavrov într-un interviu acordat agenției Ria Novosti, publicat duminică. „De aceea comunicăm prin telefon și suntem pregătiți să organizăm întâlniri față în față atunci când este necesar”, a adăugat el.

Interviul apare după ce Kremlinul a respins vineri informațiile din presă potrivit cărora Lavrov, un aliat de lungă durată al președintelui rus Vladimir Putin, ar fi căzut în dizgrație la Moscova din cauza lipsei de progrese în discuțiile cu Washingtonul.

În interviu, Lavrov a spus că discuțiile pe care le-au purtat această vară Putin și președintele SUA, Donald Trump, în Alaska, ar trebui să rămână baza unui posibil acord pentru încheierea agresiunii împotriva Ucrainei.

„La acel moment, americanii ne-au asigurat că vor putea să se asigure că președintele ucrainean Volodimir Zelenski nu va împiedica procesul de pace. Se pare că au apărut anumite dificultăți în această privință”, a spus Lavrov.

Lavrov a criticat în repetate rânduri liderii europeni în timpul interviului, argumentând că „Bruxellesul și Londra încearcă să convingă Washingtonul să renunțe la intenția de a rezolva criza prin mijloace politice și diplomatice și să se implice pe deplin în eforturi de exercitare a presiunii militare asupra Rusiei”.

Invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina continuă, în ciuda eforturilor administrației Trump și ale altora de a încuraja negocierile.

Lavrov nu a mai apărut în public din 28 octombrie, în condițiile în care Washingtonul a anulat o întâlnire planificată cu Putin la Budapesta, deoarece acesta nu a arătat disponibilitatea de a face concesii, potrivit unui articol din „Financial Times”.