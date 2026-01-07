Maria Corina Machado, lidera opoziției venezuelene și laureată a Premiului Nobel pentru Pace în 2025, a declarat luni că intenționează să se întoarcă în țara sa „cât mai curând posibil”, la două zile după capturarea președintelui Maduro.

„Intenționez să mă întorc în Venezuela cât mai curând posibil”, a declarat ea într-un interviu acordat Fox News, fără a specifica unde se află, scrie „La Libre Belgique” (Belgia).

Maria Corina Machado a criticat-o vehement și pe Delcy Rodriguez, care a depus luni jurământul ca președinte interimar al Venezuelei, susținând că a fost „unul dintre principalii arhitecți ai torturii” imputate guvernului venezuelean.

Rodriguez și-a exprimat disponibilitatea de a coopera cu Washingtonul, dar Machado consideră că ea este „respinsă” de venezueleni.

„În alegeri libere și corecte, vom câștiga cu peste 90% din voturi, nu am nicio îndoială în privința asta”, a declarat lidera opoziției.

Donald Trump o descalificase deja sâmbătă pe Maria Corina Machado pentru preluarea conducerii țării în locul lui Nicolas Maduro, estimând că „nu beneficiază nici de sprijin, nici de respect în țara sa”

El a exclus orice alegeri în Venezuela în următoarele 30 de zile, declarând într-un interviu acordat canalului american NBC că Statele Unite trebuie „mai întâi să pună țara pe picioare”.

Lidera opoziției venezuelene a declarat, de asemenea, luni că intenționează să facă din țara sa, care deține cele mai mari rezerve de petrol dovedite din lume, „centrul energetic” al Americilor.

„Vom instaura statul de drept, vom deschide piețele, vom avea nevoie de securitate pentru investițiile străine”, a declarat ea la Fox News.

Deși a susținut că nu dorește să se implice în afacerile politice ale altor țări, așa cum au făcut Statele Unite în Irak sau Afganistan în anii 2000, Donald Trump și-a exprimat clar interesul pentru vastele resurse de petrol ale Venezuelei, primele rezerve de țiței dovedite din lume.

Sursa: Rador Radio România