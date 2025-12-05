Documentul Casei Albe care definește noua strategie de securitate a Statelor Unite este 'inacceptabil și periculos', a apreciat vineri eurodeputata franceză Valérie Hayer, președinta grupului centrist Renew Europe din Parlamentul European.

"Acest document este inacceptabil și periculos. Administrația Trump nu are a se amesteca în politicile noastre interne", a reacționat eurodeputata franceză într-o postare pe X.

Administrația președintelui Donald Trump a publicat vineri un document care redefinește "Strategia de securitate națională", anticipând "dispariția civilizațională' a Europei și pledând pentru lupta contra 'migrațiilor în masă", informează AFP, preluată de Agerpres.

"Această administrație Trump este un inamic al Europei. Trebuie să încetăm să se comportăm prietenește cu ea", a adăugat președinta grupului Renew Europe.

"Noi nu le spunem altor popoare cum ar trebui să trăiască și nu acceptăm să ni se dea lecții", a reacționat și vicepreședinta Comisiei pentru afaceri externe a Parlamentului European, Nathalie Loiseau, tot din grupul Renew Europe.

"Nu există alt răspuns posibil decât de a crea condițiile unei veritabile autonomii strategice și de a construi o Europă puternică, care nu lasă pe nimeni să-i dicteze alegerile de societate", a adăugat europarlamentara franceză într-un răspuns pentru AFP.

În schimb, întrebată vineri în briefingul de presă zilnic, purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene a refuzat orice comentariu cu privire la documentul american