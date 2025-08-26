Pe lângă imigrație, taxele constituie o altă provocare pentru economie, a avertizat Jerome Powell la Summit-ul anual desfășurat la Jackson Hole, în SUA, scrie „Jornal Económico” (Brazilia).

Președintele Rezervei Federale americane a emis avertismente cu privire la provocările cu care se confruntă economia.

„Economia se confruntă cu noi provocări în acest an. Tarifele mai mari pentru partenerii noștri comerciali transformă sistemul de comerț global. O politică de imigrație mai strictă a dus la o scădere accentuată a forței de muncă”, a declarat Jerome Powell la Summit-ul anual desfășurat la Jackson Hole, în SUA.

„Pe termen lung, schimbările din politicile fiscale, de cheltuieli și de reglementare pot avea urmări importante asupra creșterii economice și a productivității. Există o incertitudine însemnată cu privire la rezultatul tuturor acestor politici și la efectele lor asupra economiei”, a adăugat președintele Fed într-un discurs citat de Bloomberg.

Bancherul central – care a fost destul de mult criticat de Donald Trump pentru că nu a mai redus ratele dobânzilor – nu are nicio îndoială: „schimbările din politicile comerciale și de imigrație afectează atât cererea, cât și oferta. În acest climat, este greu să se facă distincția între evoluțiile structurale și tendințe. Această distincție este esențială, deoarece politica monetară poate contribui la stabilizarea fluctuațiilor ciclice, dar ar putea face puțin pentru a limita schimbările structurale”.

Oficialul a sugerat de asemenea că Fed ar putea reduce ratele dobânzii la reuniunea din luna septembrie, dar fără a se angaja.

Pe de o parte, acesta consideră că există riscuri pe piața muncii din cauza lipsei de forță de muncă și a scăderii cererii de forță de muncă. Pe de altă parte, există presiuni inflaționiste asupra prețurilor din cauza tarifelor, ceea ce ar putea provoca „o dinamică a inflației mai durabilă”, susținând-și evaluarea și managementul.

Sursa: Rador Radio România