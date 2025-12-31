Sute de infracțiuni cu violență, soldate cu 551 de morți, au fost comise în Rusia din 2022 de foști soldați care se întorc de pe frontul ucrainean, familiile și cei apropiați fiind principalele victime, potrivit publicației ruse „Verstka”.

Cu toate acestea, pedepsele pe care le primesc, uneori limitate la închisoare cu suspendare, sunt blânde, constată „Courrier International” (Franța).

În aproape patru ani de la invazia rusă de la sfârșitul lunii februarie 2022, cel puțin 551 de persoane au fost ucise de veterani ai războiului din Ucraina care s-au întors în Rusia sau în Crimeea anexată. Pe lângă aceste decese, 465 de persoane au fost grav rănite. Numărul total al victimelor înregistrate depășește astfel 1.000, potrivit unei anchete realizate de publicația independentă „Verstka”, care a analizat peste 900 de cazuri din bazele de date judiciare și din presa locală.

În majoritatea cazurilor, victimele sunt rude ale veteranilor - soți/soții, parteneri/partenere, membri ai familiei, prieteni - iar crimele au loc în timpul conflictelor familiale, al certurilor sau al luptelor, adesea alimentate de alcool sau droguri. „Alcoolul este implicat în 64% din infracțiunile analizate”, notează publicația, care citează numeroase cazuri detaliate, însoțite de mărturii ale apropiaților.

Dintre cele 551 de decese înregistrate, 240 au fost omucideri, 153 au fost lovituri fatale, 78 au fost accidente rutiere, iar 70 au rezultat din alte forme de violență (neglijență, droguri, autoapărare excesivă). După cum documentează Verstka, mai mult de jumătate dintre victime au fost ucise de foști dețnuți eliberați pentru a merge pe front, dar și de foști soldați care fuseseră demobilizați, erau în permisie sau fuseseră răniți.

„Mai mult de o treime dintre foștii deținuți care au ucis după război fuseseră deja condamnați pentru infracțiuni similare”.

Indulgență față de „eroi”

Totuși, instanțele dau dovadă de clemență. În 90% din hotărârile studiate, judecătorii au considerat participarea inculpatului la război drept circumstanță atenuantă. Decorațiile militare, rănile suferite pe linia frontului, „angajamentul în luptă în apărarea țării” sau „serviciul militar adus Rusiei” sunt invocate pentru a justifica pedepse blânde sau chiar pedepse cu suspendare. Astfel, aproape o treime din cazurile judecate pentru violențe grave au dus la pedepse cu suspendare, potrivit „Verstka”. Și chiar și atunci când se pronunță pedepse cu închisoarea, foștii soldați sunt în general condamnați la pedepse între unu și șapte ani de închisoare.

Ancheta evidențiază, de asemenea, o gaură neagră judiciară: instanțele militare își fac publice deciziile din ce în ce mai rar, unele fiind chiar șterse din bazele de date. Prin urmare, „Verstka” consideră că amploarea fenomenului violenței comise de soldații care se întorc de pe front depășește probabil cu mult numărul de o mie de victime înregistrate.

„Vă puteți imagina ce se va întâmpla când toți acești deținuți care au plecat în război vor fi eliberați? Nu îndrăznesc să-mi imaginez ce se va întâmpla cu această țară”, a declarat pentru „Verstka” Marina, prietena unei victime.

Sursa: Rador Radio România