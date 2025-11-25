Președintele Braziliei a dat asigurări că, după semnarea acordului, va fi necesar să se lucreze intens pentru ca populația să poată începe să se bucure de beneficiile acestuia, informează „Cadena SER” (Spania).

Președintele brazilian Luiz Inácio Lula da Silva a anunțat duminică că Acordul de liber schimb dintre UE și Mercosur va fi semnat pe 20 decembrie, în timp ce Brazilia deține încă președinția rotativă a blocului sud-american.

„Este un acord care include practic 722 de milioane de oameni și un Produs Intern Brut de 22 de trilioane de dolari. Este extrem de important, posibil cel mai mare acord comercial din lume”, a subliniat Lula într-o conferință de presă din Africa de Sud, unde participă la summitul liderilor G20.

„După semnarea acordului, va mai fi mult de lucru până când oamenii vor putea începe să se bucure de beneficiile acestui acord, dar acesta va fi semnat”, a adăugat el.

Lula a propus ca acordul să fie semnat la Brasilia, profitând de faptul că summitul liderilor Mercosur, programat pe 20 decembrie la Foz do Iguaçu, la tripla graniță dintre Brazilia, Paraguay și Argentina, va trebui amânat pentru ianuarie din cauza absenței președintelui Paraguayului, Santiago Peña.

Acordul a fost încheiat după 25 de ani de negocieri și include UE și Mercosur, grup format din Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay. De fapt, constă din două documente: unul de natură economică și comercială, cu valabilitate provizorie, și un acord cuprinzător.

După semnare, acordul provizoriu va intra în vigoare și va începe complexul proces de ratificare. În UE, aceasta include aprobarea de către Parlamentul European cu majoritate simplă și voturile afirmative a cel puțin 15 dintre cele 27 de state membre. În Mercosur, textul va fi de asemenea supus parlamentelor și va intra în vigoare individual.

