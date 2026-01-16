Lidera opoziției venezuelene María Corina Machado a declarat că i-a „prezentat” președintelui american Donald Trump medalia Premiului Nobel pentru Pace pe care l-a primit în 2025, într-o întâlnire desfășurată la Casa Albă, pe 15 ianuarie 2026.

Potrivit Reuters, gestul a fost descris ca unul simbolic, de recunoștință pentru ceea ce Machado consideră sprijinul lui Trump pentru „libertatea Venezuelei”. În relatarea AP, Machado a spus, de asemenea, că i-a prezentat medalia în timpul întâlnirii de la Casa Albă.

ABC News a relatat că un oficial al Casei Albe a confirmat că Trump a acceptat medalia.

În aceeași zi, instituțiile asociate Premiului Nobel pentru Pace au subliniat public că un Nobel nu poate fi revocat, împărțit sau transferat; cu alte cuvinte, chiar dacă medalia este oferită sau prezentată altcuiva, statutul de laureat rămâne neschimbat.