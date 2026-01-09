Președintele francez Emmanuel Macron a denunțat vehement joi „noul colonialism și noul imperialism” în relațiile internaționale, vizând în special politica externă a lui Donald Trump, scrie „Le Figaro” (Franța).

Emmanuel Macron a denunțat vehement joi, 8 ianuarie, „noul colonialism și noul imperialism” în relațiile internaționale, vizând în special politica externă a lui Donald Trump, despre care a spus că „se îndepărtează treptat” de anumiți aliați și „ignoră regulile internaționale”.

În discursul său anual adresat ambasadorilor francezi, președintele a apărat, ca răspuns la această „lume în dezordine”, ceea ce a numit „multilateralism eficient”. De asemenea, a pledat pentru ca marile puteri ale G7, un grup prezidat anul acesta de Franța, să-și unească forțele cu marile țări emergente pentru a reforma guvernanța globală și ONU.

„Respingem noul colonialism și noul imperialism”, dar „respingem și vasalitatea și defetismul”, a declarat el în sala de recepții a Palatului Élysée. „Trăim într-o lume a marilor puteri, cu o tentație reală de a împărți lumea între ele”, a adăugat el. Aceasta a fost o referire, în special, la lovitura de stat condusă de Washington pentru capturarea președintelui venezuelean Nicolás Maduro și la afirmațiile repetate ale președintelui american cu privire la Groenlanda.

Rusia, o „putere destabilizatoare”

Deși a criticat atât China și „agresiunea sa comercială din ce în ce mai nestingherită”, cât și Rusia ca „putere destabilizatoare” în Ucraina, comentariile sale despre Statele Unite au fost cele mai izbitoare. Statele Unite sunt o putere care „se îndepărtează treptat de unii dintre aliații săi și se eliberează de regulile internaționale pe care le promova încă recent”, a deplâns Emmanuel Macron, menționând și o „agresivitate neo-colonială” din ce în ce mai prezentă.

În urmă cu un an, șeful statului a denunțat o „internațională reacționară” susținută de miliardarul Elon Musk, dar a apărat necesitatea ca Franța și Europa „să știe să coopereze” cu Donald Trump. Anul acesta, el a mers mai departe în critica sa la adresa diplomației lui Trump, fără a pleda însă pentru o ruptură cu prima putere mondială. El i-a îndemnat pe diplomații săi să nu se mulțumească să fie „comentatori” a ceea ce „fac toți ceilalți”, „spectatori a ceea ce se destramă”. „Este opusul! Nu suntem aici să comentăm, suntem aici să acționăm!”, a insistat el.

„Dublă problemă”

Potrivit lui, „ce am reușit să facem pentru Franța și în Europa a fost un pas în direcția corectă” în ce privește creșterea „autonomiei strategice” față de Statele Unite și China, atât în ​​chestiuni comerciale, cât și de securitate. În ce privește comerțul, „avem o dublă problemă: agresivitatea chineză și taxele americane” și „este o mare problemă să le avem pe amândouă în același timp”, a declarat Emmanuel Macron, pledând pentru o agendă „accelerată” care să fie implementată în acest an, concentrându-se pe preferința europeană și simplificarea în cadrul UE-27.

De asemenea, el a cerut „apărarea” și „consolidarea” reglementărilor europene care guvernează sectorul tehnologic, care este ținta SAU după sancțiunilor americane împotriva fostului ministru francez Thierry Breton, care a jucat un rol esențial în Comisia Europeană în stabilirea acestor reglementări. Mai mult, președintele francez a pledat pentru un multilateralism eficient, invocând exemplul summitului pe care l-a organizat anul trecut pe tema inteligenței artificiale. El a anunțat că va merge în India în februarie pentru următoarea ediție.

Întrucât Franța preia președinția G7 (din care fac parte și Statele Unite, Germania, Italia, Regatul Unit, Japonia și Canada), președintele Emmanuel Macron și-a reafirmat angajamentul de a transforma acest grup într-un forum pentru combaterea dezechilibrelor globale într-un mod cooperant, în special cu China. De asemenea, el a avertizat că G7 nu trebuie să devină un club anti-BRICS, referindu-se la grupul care reunește economii emergente majore precum Brazilia, Rusia, India și China.

Dimpotrivă, el și-a exprimat dorința ca summitul G7 din iunie de la Évian, în Alpii francezi, să ofere în sfârșit o oportunitate de a colabora cu țările emergente la reformarea guvernanței globale și a Națiunilor Unite, o reformă care a devenit o temă recurentă și mult discutată. „Pur și simplu nu mă pot obișnui cu ceea ce trăim”, a declarat el.

Sursa: Rador Radio România