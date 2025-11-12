În prima sa vizită oficială în Franța, Mahmoud Abbas, președintele statului Palestina [sic!], s-a întâlnit cu Emmanuel Macron pentru a consolida această recunoaștere, a discuta despre Gaza, Hamas și reformele promise, notează „Le Point” (Franța).

Pentru prima dată în calitate de președinte al statului Palestina [sic!], Mahmoud Abbas a fost primit oficial la Paris de Emmanuel Macron, la câteva luni după ce Franța i-a recunoscut statul. „Este prima dată când vin la Paris de când Franța a recunoscut oficial statul Palestina”, a explicat Mahmoud Abbas într-un interviu acordat ziarului „Le Figaro”, subliniind importanța simbolică și politică a acestei vizite.

Întâlnirea cu Emmanuel Macron din 11 noiembrie are ca scop consolidarea cooperării bilaterale și pregătirea pentru înființarea unui stat palestinian pe deplin recunoscut, discutând totodată despre armistițiul din Gaza și procesul de pace bazat pe soluția cu două state.

Gaza și dezarmarea Hamas în centrul discuțiilor

Printre măsurile planificate pentru Gaza, Mahmoud Abbas a enumerat în special retragerea forțelor israeliene și desfășurarea treptată a forțelor palestiniene legitime, însoțite de o forță internațională de stabilizare. „Hamas nu va guverna Gaza și trebuie să predea toate armele sale”, a declarat președintele palestinian pentru „Le Figaro”. Dezarmarea nu poate fi realizată doar prin forță și necesită un acord inter-palestinian susținut de mediatori și parteneri internaționali. Hamas ar putea continua să existe politic doar dacă respectă principiile democratice și nemilitarizate ale statului palestinian, a adăugat el.

Mahmoud Abbas a mat indicat, în septembrie, că dorește să lucreze la reforme interne, inclusiv reformarea sistemului de alocații pentru familiile deținuților și restructurarea programelor școlare, în cooperare cu Uniunea Europeană. Potrivit Parisului, aceste măsuri vizează construirea unui stat palestinian „demilitarizat și de-radicalizat”.

Alegeri viitoare și consolidarea legitimității

Președintele palestinian nu a mai organizat alegeri din 2006, după victoria Hamasului în alegerile legislative, ceea ce alimentează contestările din Cisiordania. Mahmoud Abbas a promis alegeri prezidențiale și legislative în anul de după încheierea unui acord de încetare a focului și precizează că vor fi excluși candidații care refuză să recunoască Israelul sau recurg la violență. Obiectivul declarat este de a asigura o guvernare unificată și transparentă a statului palestinian, bazată pe legitimitatea internațională.

Dincolo de semnificația sa simbolică, această vizită pune bazele concrete pentru cooperarea bilaterală, reconstrucția Gazei și consolidarea guvernării palestiniene. Obiectivul este de a construi un stat palestinian capabil să coexiste cu Israelul în cadrul unei soluții durabile cu două state.

Sursa: Rador Radio România