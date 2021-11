Aflată la București, Maia Sandu i-a invitat pe investitorii români la Chișinău, spunându-le că statul moldovean va deveni ”mai eficient, mai transparent, mai prietenos cu afacerile”: ”Vă așteptăm să veniți în Republica Moldova”.

”Mă bucur că am reușit să fac această vizită în primul meu an de mandat, ca o confirmare în plus a legăturii speciale dintre Republica Moldova și România. La 29 decembrie 2020, ați fost primul șef de stat care ne-a onorat cu prezența la Chișinău, imediat după alegerile prezidențiale. Anunțam atunci, într-o Declarație comună, că după o perioadă lungă de îngheț Chișinăul și Bucureștiul revin la o relație firească, frățească și deschisă. Că pornim o nouă etapă în cooperarea bilaterală, acționând împreună pentru realizarea obiectivelor comune. În 2021, Republica Moldova a simțit mereu umărul României alături, care ne-a ajutat să trecem mai ușor prin crize, dar și să începem a construi un viitor mai bun”, a declarat marți, la Palatul Cotroceni, președinta R. Moldova Maia Sandu.

Ea a amintit că, datorită României și ca urmare a discuțiilor purtate cu președintele Klaus Iohannis, în decembrie 2020 la Chișinău, Republica Moldova a primit primele donații de vaccin anti-Covid-19: ”Donațiile ne-au permis să inițiem procesul de vaccinare deja la începutul lunii martie și să salvăm mii de vieți”.

”Astăzi, cu peste 500 de mii de doze oferite, gratis, România este cel mai mare donator de vaccin pentru noi, iar la ele se adaugă milioane de unități de echipamente de protecție. În primăvara anului 2020, medicii din România au venit să lucreze, cot la cot, cu colegii lor din Republica Moldova, în secțiile de COVID pline de pacienți. Mă bucur că am putut răspunde și noi, în această toamnă, cu un gest similar de solidaritate”, a spus Maia Sandu.

Ea a reamintit și de faptul că, în primăvară, agricultorii din R. Moldova au primit, datorită României, 6.000 de tone de motorină, pentru a face față mai ușor urmărilor secetei din 2020.

De asemenea, în această toamnă, în plină criză energetică, Guvernul României a oferit Chișinăului păcură pentru a produce energie termică.

”România a fost și rămâne susținătoarea noastră fermă pe plan economic, politic, diplomatic, cultural, educațional. Sprijinul oferit este resimțit de cetățenii noștri din toate regiunile - grădinițe și edificii culturale de nivel național, renovate sau construite din temelie; autobuze școlare donate de România; programe culturale, schimburi academice, ajutor pentru mass-media și societatea civilă. Am sărbătorit împreună 100 de ani ai Teatrului Național din Chișinău, astfel subliniind unitatea culturală, istorică și lingvistică dintre țările noastre”, a declarat președinta R. Moldova.

Maia Sandu i-a invitat pe români să investează în R. Moldova, o țară care începe să se schimbe:

”România este, de mai mulți ani, partenerul nostru comercial cel mai important. Spre România merg cele mai multe dintre exporturile noastre. Ne dorim mult ca acest parteneriat să crească, iar noi vom avea grijă, inclusiv prin reformele în justiție, să facem din Republica Moldova un loc sigur și atractiv pentru investiții. Aici vreau să transmit un mesaj pentru investitorii din România: Republica Moldova se schimbă, statul nostru va deveni mai eficient, mai transparent, mai prietenos cu afacerile, așa că vă așteptăm să veniți în Republica Moldova”.

Cu ocazia vizitei la București, miniștrii de externe Nicu Popescu și Bogdan Aurescu au semnat o nouă Foaie de parcurs privind domeniile prioritare de cooperare dintre Republica Moldova și România, care înseamnă o relansare a mai multor proiecte strategice.

Totodată, miniștrii educației din cele două țări au semnat un acord privind recunoașterea reciprocă a diplomelor, certificatelor și titlurilor științifice.

După ce gazoductul Iași-Ungheni-Chișinău a devenit funcțional de la 1 octombrie, Maia Sandu a declarat că următoarea prioritate de pe agenda comună este interconectarea sistemelor de energie electrică - un proiect strategic pentru Republica Moldova.

”Pentru linia Isaccea - Vulcănești - Chișinău lucrările vor începe foarte curând. Rămânem interesați în realizarea proiectului de interconexiune pentru liniile electrice Suceava - Bălți. Susținem, totodată, intrarea companiilor de electricitate din România pe piața Republicii Moldova, fapt care va stimula concurența pe o piață dominată încă de monopoluri”, a precizat ea.

Un alt proiect foarte important pentru R. Moldova este construcția podului rutier peste Prut la Ungheni, care ”ne va conecta mai ușor atât de Iași, cât și de autostrada care va lega estul României de Uniunea Europeană”. Sandu speră că lucrurile se vor mișca rapid și în ceea ce privește construcția sau renovarea altor poduri peste Prut.

”Avem toate pârghiile ca să construim un parteneriat puternic și reciproc avantajos, care ne va ajuta să depășim criza sanitară și criza economică, generată de pandemie, va oferi soluții pentru problemele oamenilor, va crea oportunități de creștere și ne va apropia și mai mult. Contăm și de acum încolo pe sprijinul României în plan bilateral, dar și pe vocea ei importantă în cadrul Uniunii Europene”,

a spus Maia Sandu, subliniind că integrarea europeană este un obiectiv major al Republicii Moldova, care poate fi atins și cu ”susținerea prietenilor noștri de la București”.

”Ne aflăm într-un moment unic din punct de vedere politic la Chișinău, iar de la București avem un mesaj puternic de sprijin pentru Republica Moldova. Există toate premisele pentru a obține rezultate istorice în relația noastră și pentru ca următorii ani să fie cei mai buni și mai de succes în relația dintre țările noastre”, a mai spus Maia Sandu.

România, cel mai apropiat prieten

”România și Republica Moldova sunt unite printr-o legătură extrem de trainică - comunitatea de limbă, cultură și istorie. Dorim ca Republica Moldova să se dezvolte pe model european, în beneficiul cetățenilor săi. De asemenea, România va rămâne în continuare cel mai apropiat prieten al Republicii Moldova. Am onorat mereu angajamentele asumate în beneficiul direct al cetățenilor și am depus eforturi consistente pentru ca Republica Moldova să rămână o prioritate pe agenda Uniunii Europene, precum și în relație cu alți parteneri importanți, precum Statele Unite ale Americii”, a precizat și președintele Klaus Iohannis, în conferința comună de presă.

Klaus Iohannis și Maia Sandu au discutat pe larg pe tema agendei europene a Republicii Moldova, inclusiv în perspectiva viitorului Summit al Parteneriatului Estic din decembrie: ”Dorim ca acesta să aibă ca rezultat un angajament solid față de partenerii estici cei mai ambițioși și avansați în implementarea reformelor, cum este Republica Moldova”.

Președintele a afirmat că pe agenda convorbirilor de astăzi s-a aflat și problematica de securitate regională, în contextul preocupărilor privind de climatul de securitate de la Marea Neagră.

”În ceea ce privește dosarul transnistrean, am reiterat poziția noastră cunoscută: România susține o reglementare cuprinzătoare, pașnică și durabilă a conflictului transnistrean, cu respectarea suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova, în frontierele sale recunoscute la nivel internațional și fără afectarea viitorului său pro-european”, a declarat Klaus Iohannis.