„Îl vom doborî” pe Papa Francisc, a scris Steve Bannon, pe atunci numit de puțin timp consilier al lui Trump la Casa Albă, în mai multe e-mailuri către Jeffrey Epstein, printre miile de mesaje făcute publice de Departamentul de Justiție.

Numele lui Bannon apare în multe dintre ele, dezvăluie „Corriere della Sera” (Italia). Cele despre Papă datează din 2019, când Bannon „îl curta” pe finanțator în acest scop.

Bannon era foarte critic față de Papa Francisc, pe care îl considera un adversar al viziunii sale „suveraniste”. Într-un e-mail din iunie 2019, Bannon i-a scris lui Epstein: „Îl vom doborî pe Francisc. Familia Clinton, Xi, Francisc, UE: hai, frate”. Papa Francisc a acționat efectiv diferit față de viziunea trumpistă asupra lumii, criticând vehement naționalismul și făcând din apărarea migranților o caracteristică a pontificatului său.

Documentele publicate de Departamentul de Justiție dezvăluie că Bannon i-a trimis mesaje lui Epstein în mai multe rânduri, în încercarea de a-l submina pe Francisc. De exemplu, a făcut referire la cartea de investigație „In the Closet of the Vatican”, o carte din 2019 a jurnalistului francez Frédéric Martel, în care autorul susține că 80% dintre clericii care lucrează la Vatican sunt homosexuali, dar își păstrează secretă sexualitatea. Pe baza acestei cărți, Bannon era interesat să producă un film: în mesaje, pare să sugereze un rol de producător executiv pentru Epstein. Biograful lui Francisc, Austen Ivereigh, era de asemenea conștient de aceste încercări de a-l submina pe Francisc în numele „purității” Bisericii.

Într-o altă secțiune a documentelor publicate de Departamentul de Justiție în 2015, Epstein glumește cu fratele său, Mark, despre posibilitatea de a-l invita pe Papa Francisc la un „masaj” în timpul vizitei sale papale în Statele Unite în 2015.

Trei ani mai târziu, îi trimite un mesaj lui Bannon pentru a-i spune că încearcă „să aranjeze o călătorie pentru Papă în Orientul Mijlociu”, adăugând „titlu: toleranță”.

Bannon îi împărtășește, apoi, lui Epstein un articol în care Vaticanul condamnă „naționalismul populist”. Epstein răspunde la acest e-mail, citând poemul biblic „Paradisul pierdut” al lui John Milton, în care Satana este alungat din Rai. „Mai bine să domnești în Iad decât să slujești în Rai”, i-a spus Epstein lui Bannon.

Între timp, un medic legist prezent la autopsia lui Epstein – în calitate de expert, angajat de familia finanțatorului pedofil – a declarat într-un interviu acordat publicației „The Telegraph” că autopsia ar trebui refăcută: raportul, care indică sinucidere, ar fi „neconvingător”. Doctorul Michael Baden a spus: „Părerea mea este că moartea a fost probabil cauzată de strangulare, mai degrabă decât de spânzurare”. Și, având în vedere multitudinea de informații care au apărut acum, „este plauzibil să se solicite o nouă anchetă privind cauza și modul decesului”.

Sursa: Rador Radio România