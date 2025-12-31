Armata chineză a efectuat exerciții cu foc real în apele din jurul Taiwanului în dimineața zilei de marți, 30 decembrie, punând armata taiwaneză în alertă maximă. Garda de coastă chineză amenință să blocheze livrările de arme americane către insulă.

Demonstrație de forță, ziua 2: „Garda de coastă chineză a amenințat, într-un comunicat publicat marți [30 decembrie], că va bloca navele de marfă care transportă arme de fabricație americană către Taiwan”, relatează „South China Morning Post” (SCMP), publicație citată de „Courrier International” (FRanța). Această declarație vine a doua zi după o campanie militară la scară largă condusă de Armata Populară de Eliberare (PLA), așa cum este cunoscută armata chineză, în jurul Taiwanului, „inclusiv exerciții cu foc real asupra unor ținte din apele de la nordul și sudul insulei”.

Armata Populară de Eliberare (PLA) a continuat să-și arate mușchii în dimineața zilei de 30 decembrie, lansând obuze în apele taiwaneze, „conform unei hărți care detaliază cinci zone de tragere cu foc real, unele la mai puțin de 12 mile marine de coasta insulei, o apropiere fără precedent”, explică ziarul singaporez „Lianhe Zaobao”. Această hartă, publicată de armata chineză ca parte a ceea ce aceasta numește pompos „misiunea de justiție 2025”, a devenit virală de atunci.

În Taiwan, potrivit site-ului „Zhongshi Xinwen Wang”, Ministerul Apărării Naționale a declarat că a detectat aproximativ 130 de aeronave PLA, 14 nave militare și opt nave ale pazei de coastă în apropierea insulei între 29 și 30 decembrie dimineața. „Aproximativ 90 de zboruri ar fi traversat linia mediană neoficială a Strâmtorii Taiwan care separă insula de China continentală”, a explicat portalul de știri.

„Calm și hotărâre”

Ca răspuns la videoclipurile cu activitățile PLA difuzate pe scară largă de către organele de propagandă chineze, armata taiwaneză a răspuns cu propriile videoclipuri cu avioane de vânătoare F-16 și J-16. Confruntat cu aceste exerciții „extrem de provocatoare și nesăbuite”, ministrul apărării, Koo Li-hsiung, a emis o declarație în care a asigurat că armata taiwaneză monitorizează îndeaproape aceste manevre și că „va răspunde calm și hotărât pentru a păstra securitatea națională și libertățile democratice ale Taiwanului”.

La Beijing, comandamentul teatrului de operațiuni estic al PLA, responsabil cu aceste manevre, afirmă că acestea constituie un avertisment pentru „forțele separatiste” și o avertizare împotriva oricărei interferențe străine.

Ministrul chinez de externe, Wang Yi, citat de cotidianul din Shanghai „Pengpai Xinwen”, detaliază acest punct: „Trebuie, desigur, să ne opunem cu fermitate și să contracarăm cu vehemență provocările continue ale forțelor pro-independență din Taiwan și vânzările de arme la scară largă de către Statele Unite [către insulă]”.

Exercițiile militare chineze au loc la doar câteva zile după ce Washingtonul a aprobat un acord de 11,15 miliarde de dolari cu Taiwanul privind armele, cel mai mare din ultimele două decenii. Cu toate acestea, „SCMP” notează că, deși Washingtonul nu a reacționat oficial, președintele Donald Trump, vorbind de la reședința sa din Mar-a-Lago, Florida, a afirmat că nu vede „nimic alarmant” în aceste acțiuni chineze.

Sursa: Rador Radio România