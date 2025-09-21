Marea Britanie, Canada și Australia au anunțat duminică că recunosc oficial Statul Palestina.

Recunoașterea comună face parte dintr-o inițiativă internațională coordonată pentru a crea un impuls pentru o soluție cu două state, conform declarației guvernului australian. Se iau în considerare și alte măsuri, cum ar fi stabilirea relațiilor diplomatice și deschiderea ambasadelor, scrie Frankfurter Allgemeine Zeitung.



Și Ministerul de Externe al Portugaliei a anunțat vineri că guvernul va recunoaște oficial Statul Palestina duminică, înaintea Adunării Generale a ONU de luni.

În urma recunoașterii unui stat palestinian de către Canada, Marea Britanie și Australia, ministrul israelian de Interne, de extremă dreapta, Itamar Ben-Gvir, a cerut anexarea imediată a Cisiordaniei. Suveranitatea în Iudeea și Samaria trebuie aplicată, a spus el. În plus, Autoritatea Palestiniană, pe care a numit-o "autoritate teroristă", trebuie complet desființată, a cerut el într-o postare pe platforma X.



Ben-Gvir a declarat că va prezenta o propunere de "extindere a suveranității (israeliene)" la următoarea ședință de guvern – ceea ce înseamnă de facto o anexare care ar îndepărta și mai mult un stat palestinian independent.

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat duminică dimineață că înființarea unui stat palestinian "ar pune în pericol existența noastră și ar constitui o recompensă absurdă pentru terorism". Israelul va "combate" apelurile la recunoașterea Palestinei.



Președintele Parlamentului israelian, Amir Ohana, a condamnat și el recunoașterea și l-a numit pe prim-ministrul britanic Keir Starmer drept un politician "care a ales rușinea".



