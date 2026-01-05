Marea Britanie și Franța au efectuat împreună sâmbătă seara în Siria un atac asupra unei baze subterane suspectate a fi folosită de gruparea Stat Islamic (ISIS), a anunțat Ministerul Apărării britanic, scrie „La Libre Belgique” (Belgia).

Atacul a avut loc în munții de la nord de orașul antic Palmyra, în centrul Siriei, împotriva unei instalații ocupate de ISIS „cel mai probabil pentru a depozita arme și explozibili”, a declarat ministerul într-un comunicat.

Avioanele britanice „au folosit bombe ghidate Paveway IV pentru a viza mai multe tuneluri de acces care duceau la instalație. O evaluare detaliată este în curs de desfășurare, dar primele indicii arată că ținta a fost lovită cu succes”, a adăugat el, fără a specifica rolul aeronavei franceze.

„Nu există niciun indiciu că acest atac a reprezentat un risc pentru civili, iar toate aeronavele noastre s-au întors în siguranță”, a declarat ministerul.

„Această acțiune demonstrează leadershipul și hotărârea Regatului Unit de a fi alături de aliații săi pentru a eradica orice reapariție a Daesh și a ideologiilor sale periculoase și violente în Orientul Mijlociu”, a declarat ministrul britanic al apărării, John Healey, în același comunicat.

În timpul războiului din Siria, care a început în 2011 cu proteste pro-democrație, ISIS a controlat vaste teritorii, inclusiv regiunea Palmyra, înainte de a fi învins de coaliția internațională, în 2019.

Cu toate acestea, luptătorii săi, care s-au retras în vastul deșert sirian, continuă să lanseze atacuri sporadice.

La sfârșitul lunii decembrie, Statele Unite au anunțat că au atacat „bastioanele” ISIS din Siria, ucigând cel puțin cinci jihadiști, potrivit unui ONG, la o săptămână după un atac în care au murit trei americani în această țară.

Sursa: Rador Radio România