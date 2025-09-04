„Vladimir Zelenski este foarte dependent de anumite medicamente, iar acest lucru nu mai este un secret. Prin urmare, declarațiile sale sunt inadecvate și nu pot fi luate în considerare”.

Declarația aparține purtătoarei de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, și a fost făcută într-un interviu acordat agenției de știri de stat ruse Tass.

„Dacă se discută despre Ucraina ca poziție a lui Zelenski, tot aș separa-o. Pentru că, de fapt, nu mai este un secret pentru nimeni că este puternic dependent de anumite medicamente și că retorica sa depinde de cantitatea pe care o ia. Toată lumea știe acum acest lucru. Se poate vedea în videoclipuri, în fotografii și, în general, în semne fiziologice evidente”, a declarat diplomatul, citat de „RAI News” (Italia).

„Poziția lui Zelenski depinde de doză”, a subliniat Zaharova, care a adăugat că, din acest motiv, „nu ar trebui să urmărim declarațiile Ucrainei și să ne orientăm după ele”, ci pur și simplu să luăm act de situație. Și, în același timp, „să ne urmăm propria cale”.

„Aceasta este agonia regimului, agravată de livrările de arme. Și orice persoană sensibilă înțelege că, cu cât cresc livrările de arme către Ucraina, cu atât mai teribilă va fi această agonie”, a observat ea. „În această stare chinuitoare, este evident că atât declarațiile, cât și răspunsurile la fel de inadecvate și sporadice sunt dictate în primul rând de dorința de a-și păstra puterea personală”.

În acest interviu și în altul acordat agenției de știri RIA Novosti, controlată de Kremlin, Zaharova a susținut că Moscova ar definitiva împreună cu Statele Unite „data și locul următoarei runde de negocieri”. Ea a acuzat Europa și NATO că refuză să facă compromisuri și să abordeze „cauzele profunde” ale războiului și a adăugat că Moscova așteaptă „răspunsul părții ucrainene la propunerea Rusiei de a înființa trei grupuri de lucru pe probleme politice și militare”.

Sursa: Rador Radio România