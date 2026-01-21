Prim-ministrul Mark Carney a ținut marți un discurs istoric la Forumul Economic Mondial de la Davos, Elveția, despre „noua ordine mondială” și despre cum puterile mijlocii precum Canada pot beneficia de colaborarea dintre ele.

”Se pare că în fiecare zi ni se reamintește că trăim într-o eră a rivalității între marile puteri - că ordinea bazată pe reguli se estompează, că cei puternici pot face ce vor, iar cei slabi trebuie să suporte ce li se impune”, și-a început Mark Carney discursul, rostit pe fondul creșterii tensiunilor geopolitice dintre marile puteri precum Rusia, China și Statele Unite, și în contextul în care președintele american Donald Trump își amenință aliații cu tarife vamale și insistă să achiziționeze Groenlanda de la Danemarca, membră a NATO.

”Iar acest aforism al lui Tucidide ne este prezentat ca fiind inevitabil, ca logica naturală a relațiilor internaționale care se reafirmă. Și, confruntate cu această logică, țările au o tendință puternică de a se conforma, de a se adapta, de a evita problemele, de a spera că respectarea normelor le va asigura siguranța. Ei bine, nu va fi așa. Deci, care sunt opțiunile noastre?”, a continuat prim-ministrul canadian.

Carney l-a evocat și pe fostul președinte ceh Vaclav Havel, amintind de un eseu scris de acesta în 1978, pe când era disident:

”Cum a reușit sistemul comunist să se mențină? Răspunsul său a început cu un băcan. În fiecare dimineață, comerciantul pune un afiș în vitrina magazinului: „Proletari din toate țările, uniți-vă!”. El nu crede în asta. Nimeni nu crede. Dar pune afișul oricum, pentru a evita problemele, pentru a semnala conformitatea, pentru a se integra. Și pentru că fiecare comerciant de pe fiecare stradă face același lucru, sistemul persistă – nu doar prin violență, ci și prin participarea oamenilor obișnuiți la ritualuri pe care, în sinea lor, le consideră false. Havel numea asta „a trăi într-o minciună”. Puterea sistemului nu provine din adevărul său, ci din dorința tuturor de a se comporta ca și cum ar fi adevărat. Și fragilitatea sa provine din aceeași sursă. Când chiar și o singură persoană încetează să se mai comporte astfel, când legumicul își scoate afișul, iluzia începe să se spulbere”.

Prieteni, este timpul ca firmele și țările să își dea jos afișele din vitrină.

”Timp de decenii, țări precum Canada au prosperat sub ceea ce am numit ordinea internațională bazată pe reguli. Ne-am alăturat instituțiilor sale, i-am lăudat principiile, am beneficiat de predictibilitatea sa. Și datorită acestui fapt, am putut urmări politici externe bazate pe valori sub protecția sa. Știam că povestea ordinii internaționale bazate pe reguli era parțial falsă, că cei mai puternici vor face excepții atunci când le va fi convenabil, că regulile comerciale sunt aplicate asimetric și știam că dreptul internațional se aplică cu o rigoare variată, în funcție de identitatea acuzatului sau a victimei. Această ficțiune a fost utilă, iar hegemonia americană, în special, a contribuit la furnizarea de bunuri publice, rute maritime deschise, un sistem financiar stabil, securitate colectivă și sprijin pentru cadre de rezolvare a disputelor.



Așa că am pus afișul în vitrină. Am participat la ritualuri și am evitat în mare măsură să semnalăm decalajele dintre retorică și realitate.

Această înțelegere nu mai funcționează.

Permiteți-mi să fiu direct. Suntem în mijlocul unei rupturi, nu al unei tranziții.



În ultimele două decenii, o serie de crize în domeniul financiar, al sănătății, al energiei și al geopoliticii au scos la iveală riscurile unei integrări globale extreme. Însă, mai recent, marile puteri au început să folosească integrarea economică ca arme, tarifele ca pârghii, infrastructura financiară ca factor de coerciție și lanțurile de aprovizionare ca vulnerabilități care pot fi exploatate.

Instituțiile multilaterale pe care puterile de mijloc s-au bazat - OMC, ONU, COP, însăși arhitectura rezolvării colective a problemelor - sunt amenințate. Drept urmare, multe țări trag aceleași concluzii, și anume că trebuie să dezvolte o mai mare autonomie strategică în domeniul energiei, alimentelor, mineralelor critice, finanțelor și lanțurilor de aprovizionare. Și acest impuls este de înțeles.

O țară care nu se poate hrăni singură, nu se poate alimenta singură sau nu se poate apăra are puține opțiuni. Când regulile nu te mai protejează, trebuie să te protejezi.



Dar să fim lucizi în privința a unde duce acest lucru. O lume a fortărețelor va fi mai săracă, mai fragilă și mai puțin sustenabilă.

Și mai e un adevăr: dacă marile puteri abandonează chiar și pretenția regulilor și valorilor pentru urmărirea nestingherită a puterii și intereselor lor, câștigurile din tranzacționalism vor deveni mai greu de reprodus.

Hegemonii nu își pot monetiza în mod continuu relațiile. Aliații se vor diversifica pentru a se proteja împotriva incertitudinii. Vor cumpăra asigurări, își vor spori opțiunile pentru a reconstrui suveranitatea, o suveranitate care a fost odată bazată pe reguli, dar care va fi din ce în ce mai ancorată în capacitatea de a rezista presiunilor.

Această sală știe că acesta este managementul clasic al riscului. Managementul riscului are un preț, dar acel cost al autonomiei strategice, al suveranității, poate fi și împărțit. Investițiile colective în reziliență sunt mai ieftine decât construirea de către fiecare a propriilor fortărețe. Standardele comune reduc fragmentările. Complementaritățile sunt un câștig pentru toți.

Întrebarea pentru puterile de mijloc precum Canada nu este dacă să se adapteze la noua realitate - trebuie să o facem.

Întrebarea este dacă ne adaptăm pur și simplu construind ziduri mai înalte sau dacă putem face ceva mai ambițios.

Acum, Canada a fost printre primii care au auzit semnalul de alarmă, ceea ce ne-a determinat să ne schimbăm fundamental postura strategică. Canadienii știu că vechile noastre presupuneri confortabile conform cărora geografia și apartenența la alianțe confereau automat prosperitate și securitate, această presupunere nu mai este valabilă. Iar noua noastră abordare se bazează pe ceea ce Alexander Stubb, președintele Finlandei, a numit realism bazat pe valori.

Sau, altfel spus, ne propunem să fim atât principiali, cât și pragmatici. Principiali în angajamentul nostru față de valorile fundamentale, suveranitate, integritate teritorială, interzicerea utilizării forței, cu excepția cazurilor în care este în conformitate cu Carta ONU și respectarea drepturilor omului.

Și pragmatici în recunoașterea faptului că progresul este adesea incremental, că interesele sunt diferite, că nu fiecare partener va împărtăși toate valorile noastre.



Așadar, ne implicăm pe scară largă, strategic, cu ochii deschiși. Abordăm în mod activ lumea așa cum este, nu așteptăm o lume pe care ne dorim să o fim.



Ne calibrăm relațiile astfel încât profunzimea lor să reflecte valorile noastre și prioritizăm o implicare largă pentru a ne maximiza influența, având în vedere fluiditatea lumii în acest moment, riscurile pe care le prezintă acest lucru și miza pentru ceea ce urmează.

Și nu ne mai bazăm doar pe forța valorilor noastre, ci și pe valoarea forței noastre.

Construim această putere pe plan intern. De când guvernul meu a preluat mandatul, am redus impozitele pe venituri, pe câștigurile de capital și pe investițiile de afaceri. Am eliminat toate barierele federale din calea comerțului interprovincial. Accelerăm investițiile de un trilion de dolari în energie, inteligență artificială, minerale critice, noi coridoare comerciale și nu numai. Ne dublăm cheltuielile pentru apărare până la sfârșitul acestui deceniu și facem acest lucru în moduri care ne dezvoltă industriile interne. Și ne diversificăm rapid în străinătate.



Am convenit asupra unui parteneriat strategic cuprinzător cu UE, inclusiv aderarea la SAFE, acordurile europene de achiziții publice în domeniul apărării. Am semnat alte 12 acorduri comerciale și de securitate pe patru continente în șase luni.

În ultimele zile, am încheiat noi parteneriate strategice cu China și Qatar. Negociem pacte de liber schimb cu India, ASEAN, Thailanda, Filipine și Mercosur.

Facem altceva: pentru a ajuta la rezolvarea problemelor globale, urmărim geometria variabilă. Cu alte cuvinte, coaliții diferite pentru probleme diferite, bazate pe valori și interese comune. Așadar, în ceea ce privește Ucraina, suntem un membru de bază al Coaliției de Voință și unul dintre cei mai mari contribuitori pe cap de locuitor la apărarea și securitatea sa.

În ceea ce privește suveranitatea arctică, suntem ferm alături de Groenlanda și Danemarca și susținem pe deplin dreptul lor unic de a determina viitorul Groenlandei.

Angajamentul nostru față de Articolul 5 al NATO este neclintit, așa că lucrăm cu aliații noștri NATO, inclusiv cu cele opt state nordice și baltice, pentru a securiza în continuare flancurile nordice și vestice ale alianței, inclusiv prin investițiile fără precedent ale Canadei în radare ultraterestre, în submarine, în aeronave și în echipamente de luptă la sol - echipamente de luptă pe gheață.

Canada se opune ferm tarifelor vamale asupra Groenlandei și solicită discuții concentrate pentru a atinge obiectivele noastre comune de securitate și prosperitate în Arctica.



În ceea ce privește comerțul plurilateral, susținem eforturile de a construi o punte între Parteneriatul Transpacific și Uniunea Europeană, ceea ce ar crea un nou bloc comercial de 1,5 miliarde de oameni care se ocupă de minerale critice.

Formăm cluburi de cumpărători ancorate în G7, astfel încât lumea să se poată diversifica, îndepărtându-se de oferta concentrată. Iar în ceea ce privește inteligența artificială, cooperăm cu democrații care împărtășesc aceleași idei pentru a ne asigura că nu vom fi în cele din urmă forțați să alegem între hegemoni și companii de luptă la scară largă.

Acesta nu este multilateralism naiv și nici nu se bazează pe instituțiile lor. Construiește coaliții care lucrează problemă cu problemă cu parteneri care au suficiente puncte comune pentru a acționa împreună. În unele cazuri, aceasta va fi marea majoritate a națiunilor. Ceea ce face este să creeze o rețea densă de conexiuni în comerț, investiții, cultură, pe care ne putem baza pentru provocări și oportunități viitoare.

Părerea noastră este că puterile de mijloc trebuie să acționeze împreună, deoarece dacă nu suntem la masa negocierilor, suntem în meniu.

Aș spune însă că marile puteri își pot permite, deocamdată, să meargă singure. Au dimensiunea pieței, capacitatea militară și puterea de a dicta termenii. Puterile de mijloc nu. Dar atunci când negociem doar bilateral cu un hegemon, negociem din slăbiciune. Acceptăm ceea ce ni se oferă. Concurăm unii cu alții pentru a fi cei mai concilianți.

Aceasta nu este suveranitate. Este exercitarea suveranității în timp ce acceptăm subordonarea.

Într-o lume a rivalității dintre marile puteri, țările mijlocii au de ales: să concureze între ele pentru favoruri sau să se combine pentru a crea o a treia cale cu impact. Nu ar trebui să permitem ascensiunii puterii coerente să ne orbească față de faptul că puterea legitimității, integrității și regulilor va rămâne puternică dacă alegem să o exercităm împreună.

Ceea ce mă aduce înapoi la Havel. Ce înseamnă pentru puterile mijlocii să trăiască adevărul?

În primul rând, înseamnă să numim realitatea. Nu mai invocați ordinea internațională bazată pe reguli ca și cum încă ar funcționa potrivit promisiunilor. Numiți-o așa cum este: un sistem de intensificare a rivalității dintre marile puteri, în care cei mai puternici își urmăresc interesele folosind integrarea economică ca formă de coerciție.

Înseamnă să acționăm consecvent, aplicând aceleași standarde aliaților și rivalilor. Când puterile de mijloc critică intimidarea economică dintr-o direcție, dar tac când vine din alta, noi păstrăm afișul la fereastră.

Înseamnă să construim ceea ce pretindem că credem, mai degrabă decât să așteptăm ca vechea ordine să fie restabilită. Înseamnă să creăm instituții și acorduri care funcționează așa cum este descris și înseamnă să reducem pârghiile care permit coerciția.

Aceasta înseamnă să construim o economie internă puternică. Ar trebui să fie prioritatea imediată a fiecărui guvern.

Iar diversificarea la nivel internațional nu este doar prudență economică; este o bază materială pentru o politică externă onestă, deoarece țările își câștigă dreptul la poziții principiale prin reducerea vulnerabilității lor la represalii.

Canada are ceea ce își dorește lumea. Suntem o superputere energetică. Deținem rezerve vaste de minerale critice. Avem cea mai educată populație din lume. Fondurile noastre de pensii se numără printre cei mai mari și mai sofisticați investitori din lume. Cu alte cuvinte, avem talent și capital. De asemenea, avem un guvern cu o capacitate fiscală imensă de a acționa decisiv. Și avem valorile la care aspiră mulți alții.

Canada este o societate pluralistă care funcționează. Piața noastră publică este zgomotoasă, diversă și liberă. Canadienii rămân dedicați sustenabilității. Suntem un partener stabil și de încredere într-o lume care este orice altceva, un partener care construiește și valorizează relații pe termen lung.



Și mai avem ceva: recunoaștem ceea ce se întâmplă și suntem hotărâți să acționăm în consecință. Înțelegem că această ruptură necesită mai mult decât adaptare. Necesită onestitate față de lume așa cum este.

Să scoatem afișul de la fereastră.

Știm că vechea ordine nu se va întoarce. Nu ar trebui să o jelim. Nostalgia nu este o strategie, dar credem că din această fractură putem construi ceva mai mare, mai bun, mai puternic, mai drept. Aceasta este sarcina puterilor mijlocii, a țărilor care au cel mai mult de pierdut dintr-o lume a fortărețelor și cel mai mult de câștigat dintr-o cooperare autentică.



Cei puternici au puterea lor. Dar și noi avem ceva: capacitatea de a înceta să ne mai prefacem, de a numi realitățile, de a ne construi puterea acasă și de a acționa împreună.



Aceasta este calea Canadei. O alegem deschis și cu încredere și este o cale larg deschisă oricărei țări dispuse să o ia alături de noi”.

