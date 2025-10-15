Forța internațională de stabilizare încă trebuie constituită, iar Hamas, așa cum era de așteptat, s-a deplasat pe teren, ocupând poziții, de la nord la sud în Fâșie, scrie „Il Corriere della Sera” (Italia).

O acțiune rapidă, hotărâtă și feroce care a fost dusă la bun sfârșit de poliția mișcării, Săgeata și Unitatea din Umbră. Iar atacurile asupra unităților inamice s-au soldat cu zeci de victime.

Milițienii Unității din Umbră și-au îmbrăcat din nou echipamentul de camuflaj, bentițele verzi, și-au scos armele din teacă și luni și-au împărțit sarcinile. După predarea ostaticilor, punând un accent mai mare pe propagandă, așa cum au făcut și în trecut, și-au îndreptat atenția către adversarii interni. Țintele fiind „Familia” Daghmoush din sectorul nordic și alte grupuri din restul Fâșiei. Rapoartele neoficiale vorbesc despre schimburi de focuri, asasinate și o vânătoare de oameni. Hamas își reafirmă rolul dominant, deține teritoriul și caută să elimine focarele de rezistență reprezentate de unele clanuri istorice, sau recente.

Pe lângă Daghmoush, mai sunt vizați adepții lui Hussam al-Astal și Abu Shabab, mici grupuri formate cu ajutorul Israelului. Lista țintelor include și „colaboraționiști”, reali sau suspecți, vânați de afiliați ai Arrow (Săgeata), fondată tocmai în acest scop. Crimele cu sânge rece, videoclipurile și cadavrele lăsate pe străzi sunt un avertisment pentru cei care le-au pus piedici și pentru cei care ar putea spera că își pot crea un spațiu, fi el și limitat, în viitor, când și dacă planul conceput de Donald Trump cu mediatorii regionali va fi pus efectiv în aplicare...

Reapariția „umbrelor”, bărbații mascați, este o certitudine. Aceștia au fost antrenați pentru sarcini speciale, misiuni specifice și pentru a respecta ordinele într-o lume în care deseori, regulile nu există și sunt determinate de circumstanțele momentului. Conform unor surse arabe, Unitatea a fost creată în 2006, după capturarea soldatului israelian Shalit, la sugestia conducerii politice și a liderului Brigăzilor al-Kassam, Mohammed Deif, ulterior ucis în timpul recentului conflict. Aceștia își doreau luptători de încredere, proveniți din agențiile de informații, unități de elită și anumite locații considerate a fi mai potrivite cu idealurile mișcării. Operațiune repetată de Ministerul de Interne cu Săgeata.

Din acest motiv, au primit o pregătire adecvată, cel mai bun echipament și un tratament preferențial în comparație cu gherilele „normale”. Nivelul lor ridicat a făcut inevitabil din Shadow o țintă principală pentru Israel, iar numeroși lideri au fost, se pare, afectați de raiduri. Aceste pierderi au fost însoțite de secretul obișnuit, același secret folosit pentru a ascunde – cel puțin pentru o vreme – activitățile lor.

Acum, însă, e nevoie de ei. Facțiunea a acceptat verbal propunerea americană și ar fi de acord cu instaurarea unui guvern tehnic în Gaza. Totuși, acesta este un scenariu care încă trebuie să se materializeze; ne aflăm în stadiul de proiect, în stadiul declarațiilor de intenție. Pentru Hamas, există condițiile ideale pentru a-și afirma faptele, puterea și relevanța în societatea palestiniană. Israelul, în schimb, consideră acest cadru o încălcare, în timp ce președintele SUA, cel puțin până luni, părea să tolereze raidurile mujahedinilor, considerate „ajustări” inevitabile într-o perioadă de vid.

Sursa: Rador Radio România