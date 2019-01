Theresa May a suferit o înfrângere usturătoare în Camera Comunelor, două treimi dintre deputații britanici votând împotriva acordului agreat de guvernul de la Londra cu Uniunea Europeană.

Doar 202 deputați au votat în favoarea înțelegerii cu UE, iar 432 de parlamentari au votat împotrivă. O înfrângere de peste 200 de voturi nu a mai suferit până acum niciun guvern britanic

Premierul Theresa May are acum trei zile să propună Parlamentului un „plan B”, dar astfel legislativul va avea un cuvânt mult mai greu de spus asupra înțelegerii cu UE.

May a încercat, încă de când a declanșat procedura de părăsire a UE, să păstreze controlul asupra negocierilor, dar a suferit mai multe înfrângeri în Camera Comunelor și s-a confruntat cu revolte în rândul propriului partid.

O înfrângere de asemenea proporții ar fi dus în mod normal a demisia premierului, dar Theresa May și-a anunțat intenția de a continua.

După vot, șeful laburiștilor Jeremy Corbyn a anunțat că a cerut un vot de încredere în actualul Guvern. Dezbaterea acestei moțiuni va avea loc miercuri, a spus șeful principalului partid de opoziție.

Theresa May a spus că votul Camerei Comunelor arată doar ce nu doresc deputații, dar nu și ce doresc aceștia, adăugând că așteaptă să vadă dacă Parlamentul mai are încă încredere în guvern. May a spus că va discuta cu alte partide să vadă ce soluții ar putea fi acceptabile pentru acestea.

Înfrângerea masivă a fost cauzată de faptul că 118 conservatori au votat împotriva acordului agreat de șeful propriului partid. Însă May ar putea obține votul de încredere al Parlamentului, deoarece nu toți cei care s-au opus acordului cu UE sunt dispuși să schimbe guvernarea.

Liderii UE și-au exprimat regretul pentru votul Parlamentului împotriva acordului. „Riscul pentru o ieșire dezordonată a Marii Britanii a crescut în urma votului din această seară”, a spus Jean Claude Juncker, șeful Comisiei Europene. El a spus că, deși UE nu își dorește acest lucru, Comisia Europeană va continua pregătirile pentru un Brexit fără acord.

„Solicit Regatului Unit să-și clarifice intențiile cât mai curând. Timpul aproape a expirat”, a încheiat Juncker.

Donald Tusk, președintele Consiliului European, a sugerat că Marea Britanie ar face mai bine să renunțe la Brexit. „Dacă un acord este imposibil și nimeni nu e în favoarea unei ieșiri fără acord, cine va avea în final curajul să spună care este singura soluție pozitivă?”, a scris Tusk pe Twitter.