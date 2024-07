Premiera italiană Giorgia Meloni și ministrul de Interne, Matteo Piantedosi, au participat săptămâna aceasta la Forumul Migrației Trans-Mediteraneene (TMMF) din Libia, relatează RAI News.

Conferința privind lupta împotriva migrației ilegale a fost organizată de Guvernul de Unitate Națională (GUN) al prim-ministrului Abdulhamid Dabaiba.

"Migranții ilegali sunt inamicii celor legali", a remarcat prim-ministra italiană în cadrul Forumului Migrației Trans-Mediteraneene. "În ultimii ani, în Italia, nu am putut permite multor migranți legali să sosească, pentru că am avut prea mulți migranți ilegali. Organizațiile criminale vor să decidă cine are dreptul să intre în țara noastră și cine nu. Guvernul meu a lansat decrete privind fluxurile pe trei ani, extinzând cotele, și mai ales pentru națiunile care ne ajută să luptăm împotriva traficanților de ființe umane".

"Cred că toată lumea vede că pentru acest guvern italian, Mediterana este o prioritate și nu poate exista Marea Mediterană fără Italia și Libia împreună. Acesta este și motivul pentru care în acești doi ani am îmbunătățit mult cooperarea pe diverse fronturi", a continuat premiera italiană.

"Nu putem înfrunta singuri provocările din acest moment, inclusiv cea a migrației. Văd mulți prieteni aici, prim-ministrul Maltei, cel al Tunisiei, comisarul Schinas, persoane care încearcă să lucreze împreună în problema migrației", a adăugat Meloni, amintind că "pentru a o înfrunta serios, trebuie să avem o abordare de 360 ​​de grade. Italia lucrează mult la acest lucru, mai ales la nivel multilateral".

Pentru Meloni, prima linie de intervenție "este lupta împotriva traficului de persoane: ONU ne spune că astăzi este una dintre cele mai puternice rețele criminale de trafic din lume. Sunt oameni care câștigă mulți bani folosind disperarea celor vulnerabili, și nu o putem permite. Aceste organizații devin puternice, dar nu le pasă de drepturile omului".

"Nu cred că abordarea caritabilă este cea corectă, cu siguranță cea prădătoare este greșită. Calea corectă este cooperarea de la egal la egal, strategică, aducând în Africa investiții care rezolvă probleme pentru ambele părți", a amintit în cele din urmă premiera Meloni, subliniind că Italia a ales "să concentreze eforturile pe o strategie care ne leagă destinele pentru viitor" și a decis "să dea un bun exemplu cu Planul Mattei".

Dabaiba l-a primit și pe premierul maltez, Robert Abela, alături de delegația pe care o conduce. Cele două părți au avut o întrevedere extinsă, în prezența a numeroși miniștri și oficiali, în care au discutat despre dosarul privind cooperarea în lupta împotriva imigrației ilegale, despre schimbul de prizonieri ai cetățenilor celor două țări, despre cooperarea în sectorul luptei împotriva terorismului, precum și despre dosarul energiei și investițiilor.

Cele două părți au semnat reînnoirea Memorandumului de înțelegere dintre cele două guverne în domeniul combaterii imigrației ilegale. Au convenit, de asemenea, să accelereze desfășurarea reuniunii celei de-a 28-a sesiuni a Comitetului mixt libiano-maltez, condusă de miniștrii de externe ai celor două țări, cu scopul de a activa memorandumuri de înțelegere și acorduri de cooperare în diverse domenii și de a dezvolta cadrul legal adecvat.

Alături de Italia, Malta a fost și unul dintre cei mai importanți invitați ai Forumului de de la Tripoli, care și-a propus să fie o "platformă serioasă de discuții pentru a crea un cadru practic și strategic, care să garanteze realizarea dezvoltării în țările africane pentru reducerea fenomenului migrator", a scris Guvernul libian pe Facebook.

Sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA