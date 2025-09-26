Un atac dur la adresa Rusiei pentru că a provocat „o rană profundă dreptului internațional” și o critică severă la adresa Israelului pentru că „a depășit limita principiului proporționalității” în reacția sa față de Hamas”.

Sunt câteva dintre pasajele cheie din discursul de 16 minute (în italiană) al premierului Giorgia Meloni la Adunarea Generală a ONU, aplaudată dintr-o sală pe jumătate goală din cauza orei târzii, notează ANSA (Italia). În discursul său, Meloni a denunțat ineficiența ONU și a cerut combaterea atât a persecuției religioase (”în primul rând a creștinilor”), cât și a traficului de persoane, inclusiv prin revizuirea convențiilor internaționale „anacronice” privind migrația și azilul, care, „atunci când sunt interpretate ideologic și unilateral de către sistemele judiciare politizate, ajung să calce în picioare legea, în loc să o susțină”. De asemenea, au fost vizate «„planurile ecologice” care în Europa – și în întregul Occident – duc la dezindustrializare cu mult înainte de decarbonizare». Amintind că ONU a fost fondată în 1945 cu scopul principal de a preveni noi conflicte după cel de-al Doilea Război Mondial, Meloni a spus că «întrebarea pe care trebuie să ne-o punem, 80 de ani mai târziu, și privind în jur, este: am reușit? Știți cu toții răspunsul, pentru că apare la știri și este nemilos. Pacea, dialogul și diplomația nu mai par capabile să convingă și să câștige. Utilizarea forței prevalează în prea multe ocazii, iar scenariul cu care ne confruntăm este cel descris de Papa Francisc cu o eficacitate rară: un „al treilea război mondial” purtat „pe bucăți”». Prim-ministrul italian a arătat imediat cu degetul spre Rusia, „membru permanent al Consiliului de Securitate, care a călcat în picioare în mod deliberat articolul 2 din Carta ONU, încălcând integritatea și independența politică a unui alt stat suveran, cu intenția de a anexa teritoriul său. Și chiar și astăzi nu arată nicio dorință de a accepta cu seriozitate orice invitație de a sta la masa negocierilor de pace”. „Această rană profundă provocată dreptului internațional”, a subliniat Meloni, „a declanșat efecte destabilizatoare mult dincolo de granițele în care se desfășoară războiul respectiv. Conflictul din Ucraina a reaprins și a detonat alte câteva focare de criză. Între timp, Organizația Națiunilor Unite s-a dezintegrat și mai mult”.

După ce a condamnat atacurile Hamas din 7 octombrie, Meloni a acuzat Israelul că a depășit „limitele principiului proporționalității” prin reacția sa. O „alegere pe care Italia a numit-o în repetate rânduri inacceptabilă și care va duce la votul nostru în favoarea unora dintre sancțiunile propuse de Comisia Europeană împotriva Israelului”. Premierul Meloni a cerut, apoi, Israelului „să iasă din capcana acestui război: trebuie să o facă pentru istoria poporului evreu, pentru democrația sa, pentru cei inocenți, pentru valorile universale ale lumii libere din care face parte”. „Și pentru a pune capăt unui război, sunt necesare soluții concrete, pentru că pacea nu se construiește doar cu apeluri sau cu proclamații ideologice acceptate de cei care nu vor pace”, a continuat Meloni, numind propunerile pe care președintele Statelor Unite le-a discutat recent cu țările arabe „foarte interesante”, spunând că este „evident pregătit să dea o mână de ajutor”. Prim-ministrul italian a declarat că este de părere că „Israelul nu are dreptul să împiedice mâine crearea unui stat palestinian și nici să construiască noi așezări în Cisiordania pentru a împiedica acest lucru. Acesta este motivul pentru care am semnat Declarația de la New York privind soluția cu două state”, a explicat Meloni, reiterând însă că „recunoașterea Palestinei trebuie să aibă două precondiții esențiale”: eliberarea tuturor ostaticilor și excluderea Hamas din rolurile guvernamentale. Meloni a atacat, apoi, „ecologismul nesustenabil” care „aproape a distrus sectorul auto din Europa, a creat probleme în SUA, a cauzat pierderi de locuri de muncă, a împiedicat capacitatea de a concura și a epuizat cunoștințele. A fost nevoie de secole pentru a construi sistemele noastre, dar câteva decenii sunt suficiente pentru a ne afla într-un deșert industrial. Doar că, așa cum am spus de multe ori, nu există nimic verde în deșert”. În concluzie, l-a citat pe Sfântul Francisc, „cel mai italian dintre sfinți, care și-a dat numele orașului în care s-a născut această organizație (San Francisco: «Bătăliile dificile sunt rezervate doar celor care au un curaj exemplar». Cred că a venit momentul să demonstrăm acest curaj”.

Sursa: Rador Radio România