Membri ai grupării Wagner prezenți în Rusia afirmă că se pregătesc să ia cu asalt Kievul, capitala ucraineană, potrivit La Libre Belgique.

"Bună ziua din Siberia. Ne antrenăm la vânătoare în vacanță. Așteptăm ordinul să luăm cu asalt Kievul", se poate citi sub unele fotografii publicate pe Telegram miercuri dimineața, relatează confrații noștri de la HLN. Fotografiile arată un soldat Wagner pozând cu o pușcă de asalt și un drapel al grupării.

Mai întâi, ce fac „wagnerii” în Rusia? Săptămâna trecută, grupul de reflecție american Institute for the Study of War anunța că trupele trimise în Belarus după tentativa ratată de răscoală a lui Prigojin se pregătesc să se întoarcă în Rusia. Nimic concret, nu a fost observată nicio mișcare.

Dar potrivit unuia din principalii comandanți ai grupării, numit "Lotus" (Anton Ielizarov pe numele adevărat), luptătorii care sunt prezenți pe teritoriul rusesc sunt în vacanță, la ordinul lui Prigojin. Ei se vor întoarce după aceea în Belarus.

Aceste mesaje enigmatice ar fi opera unei strategii de comunicare a Wagner ce urmărește să semene tulburare. Speriind, gruparea face presiuni asupra părților participante în conflictul din Ucraina. Acest gen de mesaj permite să se alarmeze șase țări deodată, potrivit HLN: Polonia și Lituania care se tem ca Wagner să nu treacă granița, Ucraina care se teme de un atac din nord, opoziția belarusă care se teme că Lukașenko va folosi luptătorii pentru a reprima și mai mult orice protest, și de asemenea Franța și Statele Unite care se îngrijorează de expansiunea Wagner în Africa.

Această comunicare acreditează și teza "maskirovka", o înșelătorie militară, care ar însemna că rebeliunea Wagner din iunie contra Rusiei nu ar fi decât o înscenare. Ipoteză totuși puțin probabilă.

