Pe măsură ce tensiunile se intensifică în legătură cu Groenlanda, președintele american continuă să crească presiunea. Pe rețeaua sa de socializare, Truth Social, Donald Trump a scris: „Eu am salvat NATO!!!”, scrie „La Libre Belgique” (Belgia).

Dar ce a intenționat președintele să transmită prin acest anunț? Numai el știe cu adevărat, întrucât republicanul nu a oferit niciun alt comentariu pe marginea mesajului.

Probabil că intenționa să-i răspundă lui Mark Rutte, secretarul general al NATO, care declarase anterior că Alianța trebuie să garanteze împreună securitatea Groenlandei în fața rivalilor precum Rusia și China.

Duminică, Donald Trump însuși a reafirmat că Statele Unite vor cuceri Groenlanda „într-un fel sau altul”, deoarece „dacă nu o luăm noi, o vor face Rusia sau China”.

Sfârșitul NATO?

Trebuie menționat că, așa cum a relatat HLN, comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, a avertizat luni că ocuparea Groenlandei de către SUA „ar însemna sfârșitul Alianței”.

Duminică, Kubilius declarase deja că UE ar trebui să ia în considerare crearea unei armate comune „care ar putea înlocui trupele americane staționate în Europa”.

De partea Belgiei, Theo Francken a reiterat importanța dialogului cu americanii și necesitatea consolidării prezenței NATO în Groenlanda. „Haideți să lucrăm împreună și să nu ne mai atacăm sau criticăm public, pentru că Putin la Moscova sărbătorește cu șampanie”, a declarat ministrul belgian al apărării.

