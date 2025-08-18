Președintele american Donald Trump a dezvăluit mesajul pe care îl va transmite oaspeților săi de la Casa Albă: Zelenski trebuie să accepte unele dintre condițiile Rusiei pentru încetarea războiului din Ucraina, relatează CNN, preluat de News.ro.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a ajuns deja la Washington DC, înaintea discuțiilor cruciale cu liderul american Donald Trump, el declarând că este încrezător că Ucraina va obține garanții de securitate cu sprijinul liderilor europeni. Rusia va avea nevoie de „garanții de securitate eficiente” în cadrul unui viitor acord de pace, a declarat duminică seară trimisul Rusiei la organizațiile internaționale din Viena.

„Președintele Zelenski al Ucrainei poate pune capăt războiului cu Rusia aproape imediat, dacă dorește, sau poate continua să lupte”, a scris Trump pe rețelele de socializare. „Amintiți-vă cum a început totul. Nu poate primi înapoi Crimeea cedată de Obama (acum 12 ani, fără să se tragă un singur foc!), și UCRAINA NU POATE ADERA LA NATO. Unele lucruri nu se schimbă niciodată!!!”

Mesajul subliniază presiunea cu care se va confrunta Zelenski luni, în contextul eforturilor lui Trump de a pune capăt conflictului. Cele două condiții enumerate de acesta – cedarea de către Ucraina a Crimeii, anexată ilegal de Rusia în 2014, și renunțarea definitivă la aderarea la NATO – se numără printre condițiile impuse de Vladimir Putin pentru încheierea războiului.

Liderii europeni care vor vizita Casa Albă împreună cu Zelenski luni sunt îngrijorați că întâlnirea se va transforma într-o presiune exercitată de Trump asupra liderului ucrainean pentru a accepta condițiile propuse de Putin la summitul de săptămâna trecută din Alaska.

Ei speră să obțină mai multe informații de la Trump cu privire la ceea ce ar putea concesiona Rusia în cadrul unui acord de pace, inclusiv rolul pe care l-ar juca SUA în asigurarea garanțiilor de securitate în viitor.

„Mâine va fi o zi importantă la Casa Albă. Niciodată nu au fost atât de mulți lideri europeni în același timp. Este o mare onoare pentru mine să îi primesc!” a scris Trump după mesajul adresat lui Zelenski.

Delegația europeană: președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz, premierul britanic Keir Starmer, premierul italian Giorgia Meloni, președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, președintele finlandez Alexander Stubb și secretarul general al NATO Mark Rutte se vor alătura lui Zelenski în cadrul vizitei la Casa Albă.