Locuitorii din Miami au ales-o marți pe Eileen Higgins în funcția de primar, prima femeie din istoria orașului care deține această funcție și primul democrat din ultimii 28 de ani.

Eileen Higgins a obținut 60% din voturi, învingându-l pe republicanul Emilio González, un fost administrator al orașului, sprijinit de Trump și de guvernatorul de Florida Ron DeSantis.

”Miami a ales o nouă direcție”, a spus Higgins în timpul discursului său după anunțarea rezultatelor. ”Ați ales competența în locul haosului, rezultatele în locul scuzelor și o primărie a orașului care în sfârșit funcționează pentru voi”.

Victoria lui Higgins se adaugă la seria de victorii pe care democrații le-au obținut în acest an, inclusiv performanța de săptămâna trecută la alegerile speciale pentru Camera Reprezentanților din Tennessee, notează AP.