Mii de oameni au ieșit vineri în stradă în Minneapolis, iar elevi și studenți din întreaga SUA au organizat greve și proteste, după ce doi cetățeni americani au fost împușcați mortal de agenți ICE, transmite Reuters, preluată de News.ro.

În cadrul unei zile naționale de protest, elevi și profesori din California până în New York au părăsit școlile, pe fondul mesajelor contradictorii venite din partea administrației Trump cu privire la o eventuală reducere a Operațiunii „Metro Surge”.

Sub ofensiva federală privind imigrația, președintele Donald Trump a trimis 3.000 de agenți federali în zona Minneapolis, de cinci ori mai mulți decât efectivele Poliției din Minneapolis.

În centrul orașului, în frig extrem, câteva mii de oameni, familii cu copii, vârstnici, activiști tineri, au protestat față de operațiune și față de tacticile folosite. Katia Kagan, fiica unor imigranți evrei ruși, a declarat că luptă pentru „visul american” care i-a adus pe părinții ei în SUA. O altă participantă, Kim, instructor de meditație, a numit operațiunea „un atac fascist în toată regula asupra cetățenilor”.

Aproximativ 50 de profesori dintr-un cartier apropiat de locurile unde Alex Pretti și Renee Good au fost împușcați mortal au mers la marș, iar muzicianul Bruce Springsteen a urcat pe scenă la un eveniment caritabil organizat în memoria celor doi, interpretând piesa sa „Streets of Minneapolis”.

Proteste au avut loc în întreaga țară, organizatorii anunțând 250 de manifestații în 46 de state, sub sloganul „Fără muncă. Fără școală. Fără cumpărături. Opriți finanțarea ICE.”

Donald Trump i-a acordat sprijin public secretarei pentru Securitate Internă, Kristi Noem, criticată intens și vizată de cereri de demisie. Trump a afirmat că Noem „a făcut o treabă foarte bună” și că „dezastrul de la frontieră” ar fi fost „rezolvat”.

Între timp, la nivel federal, șeful interimar al biroului FBI din Minneapolis, Jarrad Smith, a fost înlăturat și mutat la Washington. Biroul local FBI este implicat în anchetele privind focurile de armă și într-un incident separat petrecut într-o biserică din St. Paul, unde fostul prezentator CNN, Don Lemon, a fost arestat și ulterior inculpat. Lemon a pledat nevinovat și a declarat că nu va fi „reducat la tăcere”.

Potrivit unui document intern citat de The New York Times, agenții ICE au primit instrucțiuni noi care le extind autoritatea de a efectua arestări fără mandat, inclusiv pentru agenții cu rang inferior.

Controversa privind politica imigrației amenință să declanșeze un blocaj bugetar la Washington, democrații opunându-se finanțării Departamentului pentru Securitate Internă. Iar un sondaj Reuters/Ipsos arată că sprijinul public pentru politica de imigrație a administrației Trump a scăzut la cel mai redus nivel din al doilea mandat.

Pe fondul reacțiilor negative, coordonatorul de la frontieră al Casei Albe, Tom Homan, a declarat la Minneapolis că agenții vor reveni la operațiuni „mai țintite”, însă guvernatorul democrat al statului Minnesota, Tim Walz, a pus sub semnul întrebării aceste promisiuni și a cerut retragerea forțelor federale.

Proteste și absențe masive din școli au fost raportate și în alte state: în Aurora (Colorado) școlile s-au închis, iar în Tucson (Arizona) cel puțin 20 de instituții au suspendat cursurile. La Chicago, Los Angeles, Brooklyn și Long Beach, elevii au ieșit masiv în stradă cu mesaje anti-ICE.